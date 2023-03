Krieg in der Ukraine «Hier kann ich etwas bewirken» – diese Ukrainerin will ihre Heimat wieder aufbauen Stillstand ist für Viktoria Kshyshnevska aus Kiew kein Begriff. Die 34-Jährige geht zurück zur Schule und lernt, wie sie zum Wiederaufbau der Ukraine beitragen kann – von ihrem neuen Zuhause in Luzern aus.

Abends herrscht Betrieb im ukrainischen Begegnungszentrum Prostir: Ein Deutschkurs und Yogaunterricht sind in vollem Gange, in den Ateliers nebenan üben Studierende der Hochschule Luzern auf ihren Instrumenten. Auch Viktoria Kshyshnevska kommt zweimal pro Woche zum Treffpunkt nach Reussbühl, um an Chorproben teilzunehmen.

Stolz zeigt die 34-Jährige auf ein Gruppenbild und schwärmt vom Konzert, das sie vor wenigen Wochen zum Anlass einer Gedenkfeier durchführten. Die Chormusik sei eine wichtige Konstante in ihrem neuen Alltag: «Wenn ich damit etwas an andere Menschen weitergeben kann, fühle ich mich selber besser», erzählt sie. Der Krieg führte Kshyshnevska im Mai vergangenen Jahres von Kiew in die Stadt Luzern. Auf ihrer Bluse trägt sie einen Pin mit je einer Flagge der Ukraine und der Schweiz.

Seit Mai lebt Viktoria Kshyshnevska in Luzern und hat erfolgreich Fuss gefasst, beispielsweise im Chor des ukrainischen Kulturzentrums Prostir. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. 3. 2023)

Vor dem Krieg führte Kshyshnevska ein durchgetaktetes Leben in der Hauptstadt: «Ich hatte eine Karriere, Familie, Freunde, konnte regelmässig auf Reisen gehen – es gab nichts, was ich mir noch mehr hätte wünschen können.» Die Wohnung in der Stadt liess sie schon im Februar zurück, um im Haus ihrer Eltern im 300 Kilometer entfernten Winnyzja Schutz zu suchen. Sie erinnere sich gut an die letzten Tage in ihrem Zuhause, an das dumpfe Geräusch von Bombeneinschlägen. «Ich sah reihenweise Autos die Stadt verlassen und wusste, dass es an der Grenze gleich aussieht.»

«Am schwersten waren die Zeiten im Dunkeln»

Kshyshnevska erzählt von grosser Solidarität unter den Ukrainerinnen und Ukrainern, man unterstütze sich gegenseitig, wo man könne. «Wer gerade keinen Strom hat, holt sich Hilfe bei Bekannten.» Dennoch: «Am schwersten waren die Zeiten im Dunkeln.» Sehr einschneidend für Kshyshnevska war zudem der Verlust ihres Onkels, der als Helikopterpilot im Krieg ums Leben kam: «Das war für die ganze Familie ein Moment, in dem wir alles hinterfragten.»

Ihre Arbeit habe sie trotzdem auch von Winnyzja aus so gut es ging weiterverfolgt. «Es waren berufliche Kontakte, die mich schliesslich in die Schweiz führten», sagt Kshyshnevska. Sie verliess das Land alleine und wurde als Geflüchtete dem Kanton Luzern zugeteilt, wo sie bis vor kurzem weiterhin für das gleiche Unternehmen tätig war – ihre Kolleginnen und Kollegen sind in ganz Europa verteilt.

Zurück in die Schule

Obwohl sie dankbar für die Arbeitsmöglichkeit gewesen sei, habe sie sich die Situation anders vorgestellt. «Schon im letzten Sommer sass ich eines Nachmittags am See und fand, dass ich meine Zeit verschwende.» Sie habe Universitäten angeschaut, den Plan eines erneuten Studiums aber vorübergehend auf Eis gelegt, da ihr die Zulassungsbedingungen unklar waren. Auf einen Schlag wurde es dann aber konkret: In einem Gruppenchat hörte sie von einem Weiterbildungsangebot der Berner Fachhochschule, das an ukrainische Frauen gerichtet ist und den Namen «Rebuild Ukraine» trägt. «Ich bewarb mich noch am gleichen Tag», so Kshyshnevska.

Viktoria Kshyshnevska ist motiviert, einen Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine zu leisten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. 3. 2023)

Seit dieser Woche drückt sie nun wieder die Schulbank mit 29 weiteren ukrainischen Frauen aus unterschiedlichsten Branchen. Gemeinsam arbeiten sie an Projekten zum Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur in ihrer Heimat. Beim Erzählen über den Unterricht gestikuliert die junge Ukrainerin aufgeregt, und ihre Augen leuchten. «Hier kann ich etwas bewirken», sagt sie. «Die Dozierenden sind sehr motiviert, weil sie wissen, dass wir es auch sind.»

Neben der Ausbildung wird sich Viktoria Kshyshnevska auf die Suche nach einer neuen Stelle machen. Es kommen ungewisse Monate auf sie zu, für sie ist aber klar: «Warum sollte ich rumsitzen und warten? Ich bin selber für mein Leben verantwortlich.»