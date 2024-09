Krieg in der Ukraine «Wir hatten keine Privatsphäre mehr»: Hochdorferin setzt sich für ukrainische Jugendliche ein Julija Steinmann hat vergangenes Jahr 14 Jugendliche aus der Ukraine ins Seetal geholt. Das Zusammenleben funktionierte nur dank einem Ämtliplan.

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, war für Julija Steinmann klar, dass sie helfen muss. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit rund dreissig Jahren in der Schweiz, in die alte Heimat hat sie nach wie vor viele Kontakte. Auf Bitten von Freunden und Bekannten hat sie von März des vergangenen Jahres bis im April insgesamt 14 Jugendliche aus der Ukraine nach Hochdorf in Sicherheit geholt, unsere Zeitung berichtete darüber. Auch ihre 82-jährige Mutter, ihre Schwester und deren 18-jährige Tochter kamen ins Seetal.

Julija Steinmann holte vor einem Jahr mehrere Jugendliche aus der Ukraine in die Zentralschweiz, hier in ihrem Haus zusammen mit Valeriia, Denys und Dima (v. l.). Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 1. 3. 2023)

Einige Jugendliche konnte Steinmann mit Hilfe der Gemeinde in Gastfamilien unterbringen. Das scheint zu passen, leben sie doch ein knappes Jahr später immer noch bei den gleichen Hochdorfer Familien. Regelmässig besuchen Dima, 18, und Denys, 18, sowie Valeriia, 17, Julija Steinmann, so auch beim Besuch des Journalisten. Sie sprechen mittlerweile recht gut Deutsch, sitzen am Stubentisch und schaben mit Messern Kaffee aus Nespresso-Kapseln. «Das ist für ein Umweltschutzprojekt meiner Agentur, die ich mit einer Künstlerin gegründet habe», erklärt Julija Steinmann. Vom Erlös der mit den leeren Kapseln gestalteten Bilder gehen 10 Prozent an ein Aufforstungsprojekt.

Beschäftigung zu haben, findet Julija Steinmann wichtig, damit sie abgelenkt werden von der Realität in der Ukraine. Sie wolle den Jugendlichen zudem vorleben, dass man auf eigenen Beinen stehen kann und durch Einsatzwillen und Beharrlichkeit ans Ziel kommt. Die 52-Jährige ist beruflich sehr engagiert: Sie erledigt die Buchhaltung in der Transportfirma ihres Mannes, ist Generalvertreterin von Aloe-Vera-Produkten Mallorca, zudem arbeitet sie als Yogalehrerin und hat soeben die Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin abgeschlossen.

Trotz viel Energie stiess Julija Steinmann im vergangenen Jahr an ihre Grenzen. «Bis im Oktober lebten inklusive mir und meinem Mann neun Personen in unserem Haus.» Das sei eine grosse Umstellung gewesen. Nachdem der erwachsene Sohn ausgezogen war, lebte das Ehepaar alleine. «Privatsphäre hatten wir praktisch keine mehr.» Sie hätten einen Ämtliplan erstellt, alle mussten mitanpacken, damit das Zusammenleben funktionierte.

Die Schwester hat in Zürich Arbeit gefunden

Ursprünglich hatte Julija Steinmann auf eine andere Lösung gehofft. Die ukrainischen Jugendlichen hätten in Zürich an einer Privatschule eine Integrationsklasse besuchen können. Doch das Staatssekretariat für Migration (SEM) erlaubte dies wegen dem Kantonswechsel nicht, sagt Steinmann. «Das war für mich ein Tiefschlag. Ich hatte alles organisiert, auch wäre die Ausbildung für die Jugendlichen kostenlos gewesen.»

Nun musste sie individuelle Lösungen für ihre ukrainischen Gäste suchen. Ihre Schwester zog im April nach Zürich. Julija Steinmann konnte ihr dort einen Job in einem Schneiderei-Atelier vermitteln. Drei Mädchen leben seit Oktober in Luzern in einer Sozialwohnung: Ein Mädchen arbeitet in einem Architekturbüro in Zürich, eines in einem Restaurant in Luzern und ein weiteres studiert im Fernstudium (online) Psychologie an der Uni Kiew. Zwei Mädchen sind zudem nach Kiew zurückgekehrt, eines führt dort ihr Medizinstudium weiter.

Dima studiert Betriebswirtschaft, Denys Lebensmittelwissenschaften, Valeriia schliesst die Sekundarschule ab. Weil sie noch zu wenig gut Deutsch sprechen, können sie nicht als Gaststudenten an einer Schweizer Uni teilnehmen. Sie belegen deshalb Online-Kurse der Universität Kiew. Auch Deutsch lernen sie übrigens online, mit ukrainischen Lehrpersonen. «Das ist günstiger», sagt Julija Steinmann.

Sie fühle sich verantwortlich für die Jugendlichen in der Schweiz und habe immer ein offenes Ohr. Wichtig sei, dass trotz der schwierigen Umstände der Spass nicht zu kurz komme. Ab und zu organisieren sie und ihr Mann deshalb Ausflüge, etwa ein Wochenende in den Swiss Holiday Park in Morschach. Sie bezahlen dies, wie vieles andere auch, aus der eigenen Tasche. Julija Steinmann hofft, dass der Krieg bald endet. «Allen ist aber bewusst, dass noch viel Zeit vergeht, bis es wieder so sein wird wie früher.»