Pilatus «Wir empfehlen, einen anderen Ausflug zu planen»: Technische Störung bei Gondelbahn Krienseregg-Fräkmüntegg Auf der Strecke zwischen Krienseregg und Fräckmüntegg gibt es ein technisches Problem mit der Steuerung. Am Samstagmorgen warteten deswegen zahlreiche Menschen bei der Talstation in Kriens – wie lange die Störung noch dauert, ist nicht bekannt.

Das sommerliche Wetter lädt ein, um einen schönen Tag in den Bergen zu verbringen. Doch wer am Samstagmorgen mit der Gondelbahn Kriens-Fräckmüntegg auf den Pilatus wollte, brauchte vor allem eines: Geduld.

Wie ein Leserreporter unserer Zeitung meldete, stand die Gondelbahn am Samstagmorgen zunächst still – um 08.30 Uhr hätte die Bahn fahren sollen. «Es wartete hunderte Leute», schildert er die Situation bei der Talstation in Kriens. Viele hätten wieder umgekehrt – unter den Wartenden seien auch Reisegruppen.

Etwa um 08.45 Uhr habe eine Mitarbeiterin der Pilatus-Bahnen gemeldet, dass ein technisches Problem vorliege. Über den Grund der Störung war zunächst nichts bekannt, so der Leser. Seit 10.15 Uhr fährt die Gondelbahn bis zur Zwischenstation Krienseregg – aber nicht weiter.

Bei der Talstation in Kriens war Geduld gefragt. Leserbild: Walter Buholzer

Thobias Thut, Leiter Marketing der Pilatus-Bahnen, sagt auf Anfrage dieser Zeitung:

«Wir haben ein technisches Problem mit der Steuerung auf dem Abschnitt Krienseregg-Fräckmüntegg.»

Wer heute doch noch auf den Gipfel des Pilatus will, muss auf die Zahnradbahn in Alpnachstad ausweichen. Die Luftseilbahn «Dragon Ride» Fräkmüntegg-Pilatus ist zwar von der Störung nicht betroffen. Da mit der Gondel deren Zubringer ausfällt, kommt man jedoch nur mit der Zahnradbahn von ganz unten nach ganz oben. Wie lange die Störung noch dauert, ist derzeit noch nicht bekannt. Thut sagt: «Wir empfehlen, dass die Leute heute einen anderen Ausflug planen.» (pl)