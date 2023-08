Kriminalgericht Luzern 87-Jähriger baute sein Haus illegal um – statt dies rückgängig zu machen, verkaufte er es einfach für 1,6 Millionen Der Senior will es nicht besser gewusst haben, die Käuferin ist sich sicher: Er hat sie böswillig übers Ohr gehauen. Einem geforderten Freispruch stehen zwei Jahre bedingte Haft und eine Ersatzforderung von 860’000 Franken gegenüber.

Selten sind die Beschuldigten, die sich vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten müssen, so alt wie der Mann, der am Donnerstagnachmittag mit kleinen Schritten auf den Befragungsstuhl zuging. In seinem braunen Karohemd und einem dunkelblau gestreiften Strickpullunder sass er dann da, seine goldene Pilotensonnenbrille blieb während der ganzen Verhandlung auf seiner Nase.

Dieses Jahr feierte der Mann seinen 87. Geburtstag. Sein Verteidiger stellte wegen des hohen Alters gar den Antrag, die Verhandlungsfähigkeit seines Mandanten zu prüfen. Das Gericht kam nach einer kurzen Unterbrechung zum Schluss, dass diese gegeben sei und führte die Verhandlung fort. Dafür sprachen die Richter extra laut und deutlich; boten dem Beschuldigten an, zum noch besseren Verständnis mit dem Stuhl näher zu ihnen zu rücken. Das tat er dann auch – ohne dabei aufzustehen, was die Anwesenden im Gerichtssaal zum Schmunzeln brachte.

Mehrere Wohnungen ohne Baubewilligung erstellt

Weniger lustig ist der Vorwurf, der auf dem Senior lastet. Er soll eine Frau betrogen haben, indem er ihr ein Grundstück mitsamt grossem Bauernhaus für über 1,6 Millionen Franken verkaufte. Was diese zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Der Mann hat das Haus mehrfach illegal um- und ausgebaut. Ohne dass je eine Baubewilligung vorgelegen hätte, entstanden so unter anderem vier Studios im Untergeschoss und eine zusätzliche 4½-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss.

Die Behörden bekamen davon Wind. 2015 musste der Beschuldigte nachträglich ein Baugesuch einreichen. Die Bewilligung blieb ihm aber verwehrt, 2017 flatterte die Rückbauverpflichtung zu ihm ins Haus. Statt dieser nachzugehen, beauftragte der Beschuldigte zwei Monate später eine Immobilienfirma mit dem Verkauf der Liegenschaft.

Glaubt man ihm, hatte die Veräusserung nur mit seinem hohen Alter zu tun. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Er wollte die mit der Rückbauverpflichtung zusammenhängende Wertminderung nicht in Kauf nehmen. Für die Privatklägerin soll dadurch ein Schaden von 860’000 Franken entstanden sein. Entsprechend beantragt die Staatsanwaltschaft eine Ersatzforderung in dieser Höhe, zudem soll das Gericht eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren aussprechen. Im Raum steht auch eine Zivilforderung von fast 991’000 Franken. Das Urteil erfolgt schriftlich.

«Nicht mehr so einem Huhn geben»

Der Verteidiger plädierte für Freispruch. Er argumentierte nach dem Motto, sein Mandant habe es nicht besser gewusst. Dieser stützte sich voll und ganz auf eine Katasterschatzung aus dem Jahr 2014 ab, die sämtliche teils illegal erstellten Wohnungen einschloss. «Was im Grundbuch steht, das stimmt», soll eine Bauernweisheit sein, nach welcher der Beschuldigte seit je lebe. Als die Rede von der Rückbauverpflichtung war, zeigte sich der Senior ahnungslos. Er brauchte mehrere Anläufe, um eine Antwort zu formulieren und gestand letztlich ein, dass er vergesslich sei. «Da geht’s uns ja allen gleich», meinte er.

Dessen fortgeschrittenes Alter thematisierte der Verteidiger auch immer wieder, nutzte es fast schon als Rechtfertigung für die Misere, die der Beschuldigte als «dumms cheibe Zügs» bezeichnete. Der Staatsanwalt fand: «Alter schützt vor Torheit nicht.» Der Mann habe genau gewusst, was er mache. Überdies habe er schon 1994 im Dachgeschoss illegal eine zusätzliche Wohnung erstellt, die er dann zurückbauen musste.

Der 87-Jährige jedoch war sich keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil – als ihn der Richter fragte, was er rückblickend anders machen würde, sagte er: «Das Haus nicht mehr so einem Huhn geben.»