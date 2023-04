Kriminalgericht Luzern Nach Fall von Cyberstalking: Mann wird schuldig gesprochen, muss vorerst aber nicht ins Gefängnis Ein Webdesigner hat sich in die Accounts seiner Ex-Freundin eingeloggt und sie gedemütigt. Dafür muss er nun büssen – insbesondere finanziell.

Er machte seiner Ex-Freundin das Leben schwer, indem er sich unter anderem mehrfach auf ihrer Unternehmens-Website sowie in ihrem privaten als auch geschäftlichen Instagram-Account einloggte, Letzteren zeitweise deaktivierte und tausend Followers entfernte. Weiter erstellte der Webdesigner, der sich dafür kürzlich vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten musste, Fake-Profile und Fake-Mailadressen seiner Ex, von denen aus er etwa Nacktfotos verbreitete und sexuelle Dienstleistungen anbot. Stark verängstigt und gestresst begab sich diese daraufhin in psychologische Behandlung und wurde während 13 Monaten krankgeschrieben.

Seiner Version, dass ihm jemand etwas anhängen will und er «nur helfen wollte», schenkte das Richtergremium offenbar kein Glauben. Es verurteilt ihn zu elf Monaten bedingter Haft bei einer Probezeit von drei Jahren. Seiner Ex-Freundin muss der Mann, der schon jetzt in Schulden steckt, über 1800 Franken Schadenersatz und 5000 Franken Genugtuung zahlen, hinzu kommen Verfahrenskosten von über 11'000 Franken. Bei einem weiteren Vergehen während der Probezeit muss er noch tiefer in die Tasche greifen und als Strafe weitere 13'440 Franken zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.