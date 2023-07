Kriminalgericht Mann im Vollrausch sticht vor dem KKL mit dem Messer zu – Opfer überlebt nur aus Zufall Beim Aufeinandertreffen zweier Gruppen hat ein Mann einem anderen ein Messer in den Hals gerammt. Der Staatsanwalt fordert für versuchte vorsätzliche Tötung sieben Jahre.

Die Verhandlung des 33-Jährigen fand im Kriminalgericht in Luzern statt. Bild: Pius Amrein

Was an diesem Herbstabend 2020 auf dem Europaplatz und beim KKL in Luzern genau vorgefallen ist, daran hat sich der Beschuldigte an der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht vom Freitag nicht erinnern können. Fakt ist, dass am 28. November ein Mann durch einen Messerstich in den Hals verletzt wurde und der 33-jährige Algerier für die Tat beschuldigt wird. Dieser beantwortete die Fragen der drei Richterinnen via Dolmetscherin. Aber eben, konkrete Aussagen zum Ereignis gab es von ihm nicht. Er habe zu viel Alkohol getrunken und Drogen konsumiert.

Durch sein Alkoholproblem habe er sich wohl zu einer Tat hinreissen lassen, die er sich nicht erklären könne. Etwa so lässt sich das Geschehene aus seiner Sicht zusammenfassen. Vorab entschuldigte er sich beim Opfer, der nicht anwesend war, mit den Worten: «Es hätte nie so weit kommen dürfen. Ich entschuldige mich herzlich, ich war damals krank.» Er habe viel gebetet, dass der Verletzte wieder gesund werde. Dieser wurde im Luzerner Kantonsspital notoperiert, seine Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.

Zuerst war die Beschimpfung

Laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft befand sich der Beschuldigte damals mit weiteren Personen in Luzern auf dem Europaplatz, um gemeinsam Alkohol und Marihuana zu konsumieren. Im Verlauf des Abends kam es mit einer anderen Gruppe zu einem Wortwechsel. Der Beschuldigte soll diese mit dem Wort «Sippi» beschimpft haben, was auf Deutsch «Schwanz» bedeutet.

Einer der Männer hat sich gemäss Anklage angesprochen gefühlt, weshalb er den Beschuldigten zur Rede stellte. Dann sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, die sich entlang dem KKL in Richtung Inseli verlagerte. Nachdem sich die Situation scheinbar wieder beruhigt hatte, löste sich die vom Beschuldigten beschimpfte Gruppe auf. Zwei Männer sollen sich dem Inseliquai entlang entfernt haben, als der Beschuldigte unvermittelt einem der beiden von hinten ein Messer in den Hals rammte.

Reuig, kooperativ und geständig

Der Staatsanwalt führte aus, dass der Beschuldigte mit dieser Aktion in Kauf genommen habe, jemanden schwer zu verletzen. Es sei reiner Zufall, dass diese Person nicht gestorben ist: «Das Messer hatte eine sieben Zentimer lange Klinge. Es drang sechs Zentimeter tief in den Hals. Das zeugt davon, dass der Stich kraftvoll ausgeführt wurde.» Die Anklage beantragte für versuchte vorsätzliche Tötung eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und einen Landesverweis von zwölf Jahren. Der Staatsanwalt betonte aber auch, dass sich der Beschuldigte reuig zeige und zudem kooperativ und grossmehrheitlich geständig gewesen sei.

Der Mann aus Algerien musste sich auch für weitere Delikte verantworten. So für Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, begangen am 5. Dezember 2020. Damals, nur eine Woche nach dem Vorfall mit dem Messer, war er erneut Teil einer Ansammlung von acht Leuten auf dem Europaplatz. Bei einer Personenkontrolle verhielt er sich gemäss Staatsanwaltschaft laut und aufdringlich gegenüber der Polizei. Deshalb wurde er von der Gruppe separiert. Der Beschuldigte versuchte dabei, eine Polizistin zu packen, was ihm jedoch nicht gelang. In der Folge wurde er vorübergehend festgenommen. Später schlug und trat er in Richtung mehrerer Polizeiangehöriger.

Mit Schrecken von der Tat erfahren

Der Verteidiger unterstrich die Aussagen des Beschuldigten, dass es nicht dessen Absicht gewesen sei, jemanden zu töten: «Aber er weiss nicht, was an jenem Abend vorgefallen ist. Hätte er sich an die Tat erinnert, wäre er bestimmt abgetaucht, denn er wurde erst mehrere Wochen später festgenommen.»

Der Beschuldigte habe mit Schrecken durch Zeugenaussagen und Aufnahmen von dem Ereignis erfahren. Die Tat begann er im Rausch, er bereut es heute noch.» Das Gericht habe die Aufgabe, zwischen versuchter vorsätzlicher Tötung und schwerer Körperverletzung zu entscheiden. Der Verteidiger beantragte für versuchte vorsätzliche Tötung fünf Jahre oder dann für schwere Körperverletzung vier Jahre. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.