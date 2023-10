Kriminalität Mutmasslicher Telefonbetrüger aus dem Kanton Luzern festgenommen Am vergangenen Freitag konnte die Luzerner Polizei einen mutmasslichen Betrüger festnehmen. Er dürfte Mitglied einer Gruppierung sein, welche mit Telefonbetrügen ältere Menschen zu Bargeldübergaben drängt.

Am Freitag wurde eine 91-jährige Frau in Luzern angerufen und dazu gedrängt, auf der Bank Bargeld abzuholen und dieses einer bezeichneten Person zu übergeben. Das mutmassliche Opfer reagierte richtig und informierte die Polizei. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, konnte der unbekannte Abholer unmittelbar nach der Übergabe festgenommen werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Rumänen, welcher im Kanton Luzern wohnhaft ist. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Immer wieder werden der Polizei Betrugsversuche gemeldet. In den meisten Fällen geben sich die Betrüger als Polizisten, Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft, Mitarbeiter eines Elektronikgeschäftes oder als Bankangestellte aus. Zudem wurden Personen mit Schockanrufen konfrontiert, in denen ihnen mit erfundenen Unfällen von Angehörigen Angst gemacht wurde.