Küssnacht Schlagerparty wird mit neuem Material aus Nashville angereichert Am Samstag vor Muttertag stellt Marc Pircher seinen Fans ein neues Album vor. Der Zillertaler Musiker, der im Kanton Zug wohnt, hat in Tennessee 13 Nummern aufgenommen. Diese sind in der Rigi-Halle erstmals zu hören.

Marc Pircher vor dem Studio in Nashville. Bild: PD

Bei der zweiten Auflage der «Schlagerküssnacht» am 13. Mai schlägt Marc Pircher neue Töne an. Der Zillertaler, der in der Zuger Ortschaft Risch wohnt, hat im März in Nashville ein Album mit dem Titel «Lieder fürs Herz» aufgenommen, das eine Woche vor der Party offiziell herauskommt und dem Publikum in der Rigi-Halle exklusiv präsentiert wird. «Die Scheibe habe ich auf diesen Zeitpunkt terminiert, weil dies eigentlich mein Festival ist und meine treuesten Fans kommen. Es ist zugleich der Startschuss für das neue Programm», erklärt der 45-jährige Mann mit der steirischen Harmonika.

Marc Pircher bei den Aufnahmen in Nashville. Bild: pd / pd

Im letzten Jahr feierte Pircher sein 30-Jahr-Bühnenjubiläum an selber Stelle vor 1000 Fans. Zuvor spielte er von 2003 bis 2018 in Mayrhofen in seiner Heimat vor 6000 Fans. Am Samstag vor Muttertag treten als Stargäste die bekannte Österreichische Schlagerband «Nockis» auf, die sich bis 2020 Nockalm Quintett nannten. Ausserdem gibt das deutsche Schlagerduo, die Schwestern Anita und Alexandra Hofmann, in Küssnacht eines ihrer letzten gemeinsamen Konzerte.

Musik fürs Herz mit Country-Groove

Auf Marc Pirchers neuem Album wird das Rad jedoch nicht neu erfunden, nur etwas ausgewuchtet. «Es dreht sich bei jedem Lied natürlich alles um Herzensangelegenheiten und die Liebe. Wir haben aber nicht nur Schnulzen eingespielt, sondern auch richtig flotte Nummern mit Steelgitarre und Fidel. Ich wollte diesen Country-Groove. Wenn ich schon extra nach Nashville reise, dann soll das auch auf der ganzen Linie spürbar sein», gibt er als Vorgeschmack auf die neuen Lieder von sich, die allesamt auch in der Rigi-Halle gespielt werden. 2016 hat er bereits drei Lieder in Nashville, das als offizielle Heimat der Countrymusik gilt, aufgenommen - und dabei offensichtlich Gefallen an der Zusammenarbeit mit den Leuten in Tennessee gefunden.

Marc Pircher am Mischpult. Bild: Pd / pd

Wenige Tage nach seiner Rückkehr aus den USA trafen wir den Österreicher im Hotel Schweizerhof in Luzern. Er zückte unverzüglich sein Smartphone und spielte eine Aufnahme, bevor er seine Eindrücke aus dem Studio schilderte: «So hört sich das an. Ich spielte den Musikern eine Melodie vor, die hörten sich diese einmal an und spielten dann die Akkorde dazu. Ich wollte ihnen die Möglichkeit geben, meine Melodien so zu interpretieren, wie sie diese fühlen. So entstanden Nashville-Versionen aus meinen Songs. Die haben genau gespürt, was ich meine.»

Die Crew im Ocean Way Studio in Nashville. Bild: PD

Nach nur einer halben Stunde hätten die Leute jeweils eine Nummer eingespielt gehabt. Im Endergebnis habe die Crew «dort drüben» in zwei Tagen Rohmaterial von 15 Nummern aufgenommen. «Und zwar so hochwertig, da traust du dich gar nichts mehr dazu zu sagen. Es fühlte sich an, als hätten wir sechs Wochen jeden Tag gemeinsam auf Tour gespielt.»

Einen Traum in Nashville erfüllen

In einem Studio in Europa würden solche Arbeitsschritte drei Wochen dauern, schätzt Pircher. Der Grund für seine Reise in die USA war jedoch nicht die kurze Einspielzeit, wie er sagt. «Nein, ich wollte mir einfach diesen Traum erfüllen. So etwas in Nashville zu erleben, ist der Wahnsinn. Das war allein für mein musikalisches Ego bestimmt. Der Schlagerfan selber ist mit der Aufnahme, wie wir sie immer in Wiener Neustadt machen, genauso glücklich. Wichtig ist ihm in erster Linie, dass das neue Lied gefällt.» Im heimischen Studio werden nun noch die Choraufnahmen hinzu gemischt.

Wie die Country-Versionen bei seinen Fans ankommen, kann er nur erahnen. «Ich habe diesen Schritt gewagt. Insgesamt spielten wir 13 neue Lieder ein. Ich hoffe, es gefällt den Leuten. Sie sind es gewohnt, dass meine Lieder schwungvoll sind. Von da her sind wir mit dem Sound aus Nashville auf dem richtigen Weg.» In der Rigi-Halle dürfte am Samstagabend so oder so die Post abgehen. Denn ob Country-Stil oder nicht, die Harmonika und der Gesang sind original Marc Pircher.