Kulinarik Luzerner trumpfen an der Koch-Weltmeisterschaft in Luxemburg auf Das Luzerner Regionalteam sicherte sich an der Koch-Weltmeisterschaft eine Goldmedaille. Somit könnten die Luzerner am Donnerstag zum Weltmeister gekürt werden.

Luzern trumpft an der Koch-Weltmeisterschaft in Luxemburg auf: Wie der Schweizer Kochverband in einer Mitteilung schreibt, sicherte sich das Luzerner Regionalteam eine Goldmedaille. Dies bedeutet, dass mindestens 90 von 100 Punkten erreicht wurden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Das Luzerner Regionalteam. Bild: PD

Damit hat das Team rund um Teammanager Marco Steiner nach wie vor Chancen auf den Weltmeistertitel. Ob es zum Titelgewinn reicht, wird sich am Donnerstag an der Siegerehrung zeigen. Eine Goldmedaille gab es überdies auch für das Swiss SVG-Trophy Team, welches aus Köchinnen und Köchen aus Luzern und Uznach besteht – auch dieses Team könnte sich am Donnerstag über den Weltmeistertitel freuen. (pl)