Kulinarik Zwei Luzerner Teams küren sich an der Koch-WM in Luxemburg zum Weltmeister Die Schweiz gewinnt an der Koch-Weltmeisterschaft sämtliche Mannschaftswettbewerbe und den WM-Titel für das beste Schaustück. Auch zwei Luzerner Teams waren erfolgreich.

Die Schweiz räumt an der Koch-Weltmeisterschaft in Luxemburg ab: Sämtliche Mannschaftswettbewerbe, wie auch der Titel für das beste Schaustück gehen an die Schweiz. Das schreibt die Hotel & Gastro Union in einer Medienmitteilung.

Zu den Gewinnern gehören gleich zwei Teams aus Luzern: Im Wettbewerb der Regionalmannschaften wusste das Team rund um Teammanager Marco Steiner am meisten zu überzeugen. An der letzten Weltmeisterschaft vor vier Jahren belegte die Luzerner Regionalmannschaft noch Rang zwei.

Ausgelassene Stimmung beim Regionalteam Luzern. Bild: PD

Auch im Wettbewerb der Kategorie Community-Catering darf Luzern jubeln: Das Swiss SVG-Trophy Team, welches aus Köchinnen und Köchen des Luzerner Kantonsspitals sowie des Spitals Linth besteht, kürte sich zum Weltmeister.

Das Community-Team Kantonsspital Luzern (LUKS) & Spital Linth. Bild: PD

Die Kochweltmeisterschaft findet alle vier Jahre jeweils in Luxemburg statt. Dass alle Weltmeistertitel an die Schweiz gehen, gab es in der Geschichte dieses Wettbewerbes noch nie. (pl)