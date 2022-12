Kulinarisches Schenken Guetzli-Rezepte aus der Heimat und dem grossen Kanton Auf dem Fussballplatz trafen sich Deutschland und die Schweiz an der diesjährigen WM nicht – dafür in der Backstube.

Uns Schweizern schlagen zur Weihnachtszeit die Guetzli auf den Bauch. In Deutschland sind dies Kekse und Plätzchen. Einen wirklichen Guetzligraben zwischen den beiden Ländern gibt es zwar nicht, aber gerade beim Backen kommt es am Ende auf jede regionale Finesse an.

Ganz im Sinne der weihnächtlichen, grenzübergreifenden Nächstenliebe haben wir auf der Redaktion Rezepte ausgetauscht. Diesen leckeren Gebäck-Vergleich wollen wir Ihnen nicht vorenthalten und deshalb stecken hinter Adventsfenster Nr. 11 zwei Rezepte. Achtung Spoiler: Egal ob Guetzli, Keks oder Plätzchen: Lecker sind sie alle.

Mandelmailänderli

Bild: zfo

Zutaten 250 g Butter

250 g Zucker

2 Eier

100 g geschälte Mandeln

abgeriebene Schale einer halben Zitrone

450 g Mehl

Zum Bestreichen: 2 Eigelb, 1 Prise Zucker

Die Butter wird schaumig gerührt und nach und nach können der Zucker und die Eier dazu gerührt werden. Dann die sehr schaumige Masse mit den feingeriebenen Mandeln, der Zitronenschale und so viel Mehl vermischen, wie der Teig aufnimmt.

Dann wird der Teig auf den Tisch gelegt, das restliche Mehl möglichst rasch und mit kühlen Händen eingeknetet und 3 bis 4 Stunden zum Ruhen beiseite gestellt.

Nun wir der Teig portionenweise bleistiftdick ausgewallt und es können beliebige Formen ausgestochen werden, welche man auf ein gefettetes Backblech legt. Mit verklopftem, gezuckertem Eigelb bestrichen, werden die Guetzli in guter Mittelhitze (200 Grad) 10 bis 15 Minuten hellbraun gebacken.

Das Schweizer Resultat: hellbraune Mailänderli. Bild: zfo

Nürnberger Elisenlebkuchen

Bild: Inge Engler-Seifert

Zutaten 6 Eier

400 g Zucker

je 2 Messerspitzen gemahlene Nelken und Muskatblüte

2 Teelöffel Zimt

2 Zitronen

je ca 300 g gemahlene Haselnüsse und Mandeln

je 100 g Zitronat und Orangeat

Eier und Zucker schaumig rühren, Gewürze und abgeriebene Zitronenschale, dann die Nüsse und feingehacktes Zitronat und Orangeat dazugeben.

Das Resultat aus Deutschland: Nürnberger Elisenlebkuchen Bild: Inge Engler-Seifert

Auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech kleine Häufchen setzen und bei zirka 150 Grad 25 bis 30 Minuten backen. Die Lebkuchen mit Schoko- oder Puderzuckerguss bestreichen. (zfo)