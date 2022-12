Kultur Albert-Koechlin-Stiftung vergibt 14 Atelierstipendien an Innerschweizer Kulturschaffende Anlässlich ihres 25-Jahre-Jubiläums unterstützt die Albert-Koechlin-Stiftung Kulturschaffende mit einem individuell gestaltbaren Recherche- oder Reiseprojekt.

In einer Stadt, im Wald oder auf dem Schiff: Das Stipendium «Atelier X» der Luzerner Albert-Koechlin-Stiftung ermöglicht Kulturschaffenden einen Atelieraufenthalt an einem individuell wählbaren Ort oder auch eine Reise mit mehreren Stationen. «Das Ziel der Ausschreibung war es, dass Kulturschaffende Freiräume erhalten, um neue Impulse für ihr künstlerisches Schaffen zu gewinnen», so Projektleiterin Anna Balbi.

Eine Fachjury, bestehend aus Matthias Burki, Regula Koch, Barbara Ruf, Arno Troxler und Annette Windlin, hat nun aus 34 Bewerbungen 14 Atelierstipendien mit einer Gesamtsumme von 228'000 Franken vergeben. Ausgezeichnet wurden die folgenden Kulturschaffenden und Kollektive:

Kunst Saskya Germann , «lost places», ready made stages in Rimini, Hamburg, Wien und La Chaux-de-Fonds

, «lost places», ready made stages in Rimini, Hamburg, Wien und La Chaux-de-Fonds Ruth Bättig , «Terrain Vague», Reise durch Europa von Luzern nach Lissabon zur Erforschung von Nicht-Orten

, «Terrain Vague», Reise durch Europa von Luzern nach Lissabon zur Erforschung von Nicht-Orten Kathrin Rölli , «Wälder», Recherche in Landschaften und Wäldern: Baskenland, Alpes-de-Haute-Provence und Toskana

, «Wälder», Recherche in Landschaften und Wäldern: Baskenland, Alpes-de-Haute-Provence und Toskana Nina Wehrle und Jeroen Geel , «Was wäre, wenn», Entwicklung von Kinderbuchgeschichten mit KI in Berlin

, «Was wäre, wenn», Entwicklung von Kinderbuchgeschichten mit KI in Berlin Benedikt Notter , «Someo und Alpenhof», Weiterentwicklung der künstlerischen Zeichenarbeit im Tessin und Appenzell

, «Someo und Alpenhof», Weiterentwicklung der künstlerischen Zeichenarbeit im Tessin und Appenzell Dora Wespi, «Zootiere», Studium des Verhaltens von Zootieren in der Schweiz und in Paris

Film/Fotografie Isabelle Häcki , «Kirchen England», Recherche zu und filmische Dokumentation von Kirchenumnutzungen in England

, «Kirchen England», Recherche zu und filmische Dokumentation von Kirchenumnutzungen in England Kezia Zurbrügg, «Atelier Wald», Streifzug durch Urwälder und Moorgebiete, um die Eigenheiten von Fotografie und Film zu untersuchen

Musik Raphael Loher , «Cima Citta», Erforschen neuer Arbeitsprozesse in der Cima Citta im Tessin

, «Cima Citta», Erforschen neuer Arbeitsprozesse in der Cima Citta im Tessin Lukas V. Gernet , «Brasilien», Reise nach Brasilien zur Auseinandersetzung mit brasilianischer Musik

, «Brasilien», Reise nach Brasilien zur Auseinandersetzung mit brasilianischer Musik Christy Doran , «Irish Roots», Nachgehen der musikalischen Prägung und Erforschen der eigenen Wurzeln

, «Irish Roots», Nachgehen der musikalischen Prägung und Erforschen der eigenen Wurzeln Nils Fischer und Silke Strahl, «Köln», Dreimonatiger Aufenthalt in Köln, um Jazzszene kennen zu lernen und zu experimentieren