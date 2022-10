Kultur auf der Landschaft 22 Veranstalter in 15 Gemeinden: So erleben Sie die Luzerner Kultur vor der Haustür Zum 15. Mal laden Veranstalterinnen und Veranstalter zu den Kantonalen Tagen der Kulturlandschaft ein. Auch nationale Stars treten auf.

Die Tage der Kulturlandschaft finden dieses Jahr vom 20. Oktober bis 5. November statt. Man wolle auf die bewährte Form setzen, heisst es in einer Mitteilung, das Motto «Kultur vor der Haustür» sei bewusst gewählt worden. Kulturorganisationen, Vereine, Kommissionen und Häuser der Kulturlandschaft «geben Einblick in ihre qualitativ guten, vielfältigen, zeitgenössischen Programme. Quasi in die Kultur vor der eigenen Haustür», sagt Marco Sieber, Präsident des Vereins Kulturlandschaft Luzern. Die Organisation ist Sprachrohr von 25 Kulturveranstaltern und Kulturhäusern auf der Luzerner Landschaft.

Gitarrist Roman Nowka (rechts) und Sänger Stephan Eicher spielen Mani-Matter-Songs beim «Träff Schötz». Bild: PD

22 Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Kulturhäuser laden ab Donnerstag in 15 Gemeinden zu Konzerten, Kabaretts, Theater, Ausstellungen und Lesungen ein. «Die Anlässe der Kulturlandschaft brauchen sich in keiner Weise hinter den Veranstaltungen der Zentren zu verstecken», sagt Sieber.

Dies bestätigt ein Blick auf das Programm der Kulturtage. So treten auch nationale Grössen wie Schriftsteller Pedro Lenz, das Kabarettduo Schön & Gut sowie die Luzerner Singer-Songwriterin Heidi Happy auf.

Einen der bedeutendsten Schweizer Musiker konnte sich der Kulturverein Träff Schötz angeln: Stephan Eicher tritt im Rahmen der Band Roman Nowka’s Hot 3 auf. Das Trio interpretiert Songs des Berner Liedermachers Mani Matter neu und konnte Eicher als prominenten Gastsänger gewinnen. Dieser springt in die Bresche für Endo Anaconda. Der im Februar verstorbene Stiller-Has-Sänger hatte das Projekt als Performer mitgeprägt.

Stephan Eicher ist bekennender Matter-Fan und reist laut den Veranstaltern für den Auftritt in Schötz extra aus Paris an. Die schlechte Nachricht für Kurzentschlossene: Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Kunstschaffende wagen auf der Landschaft Neues

Die gute Nachricht: Es gibt an den Tagen der Kulturlandschaft weitere spannende Acts zu hören, zum Beispiel die Luzerner Kulturschaffenden Richard Koechli, Blind Butcher oder Muriel Zemp. In Ruswil wird zu einer Theater-Eigenproduktion geladen. Zudem werden Neuentdeckungen präsentiert, heisst es in der Mitteilung weiter. In Sempach etwa Singer-Songwriter Knopf. «Oft gelingt es den kleinen, liebevoll und oft ehrenamtlich geführten Kulturorten, Künstlerinnen und Künstler anzulocken, die bei ihnen Neues ausprobieren, wagen oder erstmalig zeigen möchten», sagt Sieber.

Einen diesjährigen Höhepunkt mag der Vereinspräsident allerdings nicht hervorheben. «Wie immer ist die Vielfalt das Highlight, das zeichnet die Kulturlandschaft aus», so Sieber. Die Veranstalterinnen und Veranstalter seien bekannt dafür, Künstlerinnen und Künstler zu präsentieren, die man später an grösseren Bühnen wieder sehe.

Einen Überblick über das gesamte Programm der 15. Austragung der Kantonalen Tage der Kulturlandschaft bietet die Webseite www.kulturlandschaftluzern.ch. Alle Veranstaltungsorte sind mit den jeweiligen Programmen chronologisch aufgeführt. So lädt die Seite einerseits zum Entdecken der Programmpunkte ein, aber auch zur digitalen Vorstellung der jeweiligen Orte auf der Luzerner Landschaft.