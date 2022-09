Kultur Luzerner Kantonsrat beschliesst Zusammenschluss von Museen Das Natur- und das Historische Museum fusionieren definitiv. Das hat das Luzerner Kantonsparlament am Montag entschieden. Offen bleibt die Standortfrage.

Das Natur-Museum am Kasernenplatz in der Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser (14. September 2021)

Der Luzerner Kantonsrat hat am Montag eine Änderung des Kulturförderungsgesetzes einstimmig gutgeheissen. Damit ist die gesetzliche Grundlage für den Zusammenschluss des Natur- und des Historischen Museums gelegt. Das Gesetz tritt per 1. Dezember 2022 in Kraft.

Der Regierungsrat plant, die beiden Häuser zu einem «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» zu fusionieren. Offen bleibt die Frage nach dem Standort. Die Pläne der Regierung, das neue Museum im Zeughaus Musegg aufzubauen, sind umstritten. Daher ist im Kantonsrat eine Spezialkommission einberufen worden. Obwohl diese die Standortfrage aktuell zu lösen versucht, kann bereits begonnen werden, das neue Konzept umzusetzen.