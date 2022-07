Kurz-news Dokumentarfilm, neuer Aldi und Baumfällungen: Das sind die Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 82 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel.

Das Schweizer Fernsehen präsentiert diesen Sommer in einer fünfteiligen Serie fünf Schweizer Pärke von nationaler Bedeutung. Den Auftakt machte der Wildnispark Zürich Sihlwald am 8. Juli. Am 29. Juli um 21 Uhr wird auf SRF1 der 50-minütige Dokumentationsfilm über dieUnesco-Biosphäre Entlebuch ausgestrahlt. Weiter werden der Parco Val Calanca (15. Juli), der Parc du Doubs (22. Juli) sowie der Schweize­rische Nationalpark (1.August um 22.25 Uhr) vorgestellt.

Barbara Felder. Bild: PD

Per November übernimmt Barbara Felber (Bild) die Leitung Betreuung und Pflege der Residio AG und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Sie folgt auf Franziska Werder, die in Frühpension geht. Felber arbeitete von 2013 bis 2018 schon einmal beim Hochdorfer Pflegeheim. Zuerst war sie als Abteilungsleiterin, dann als Bereichsleiterin Betreuung und Pflege im Haus Sonnmatt tätig. Derzeit arbeitet die 53-jährige Eschenbacherin in der Luzerner Psychiatrie St.Urban als Bereichsleiterin Pflege. Bei der Residio AG nimmt Felber unter anderem den anstehenden Changeprozess in Angriff. Dieser sieht den Aufbau des neu geschaffenen Bereichs Pflegeentwicklung und Pflegequalität vor, die Pflegeteams erhalten mehr Kompetenzen.

Auf dem Sonnenberg ist die Grillstelle beim grossen Spielplatz in der Nähe der Bergstation der Sonnenbergbahn erneuert und gleichzeitig um eine Tisch- und Bankkombination erweitert worden. In Schuss gebracht wurde sie durch den Verein Pro Sonnenberg. Die gesamte Produktion habe mit lokalem Material und Handwerksschaffen abgewickelt werden können, heisst es in einer Mitteilung.

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Luzern können ab sofort Betreibungsauszüge online bestellen. Sie erhalten diese während der Bürozeiten innerhalb weniger Stunden in digitaler Form zurück, teilt die Stadt Luzern mit. Ein Betreibungsauszug kostet 18 Franken und muss gleichzeitig mit der Bestellung bezahlt werden.

Der Luzerner Regierungsrat hat das Kantonsstrassenprojekt für mehr Verkehrssicherheit in Oberkirch bewilligt. Dieses sieht vor, den bestehenden Velo- und Fussweg im Bereich des Knotens Leidenbergstrasse um fünf Meter von der Kantonsstrasse K18 wegzurücken und über eine neue Mittelinsel in der Leidenbergstrasse zu führen. Grund dafür ist die neue Schwimm- und Sporthalle des Campus Sursee, mit deren Eröffnung zusätzliches Verkehrsaufkommen erwartet wird. Die Bauherrschaft für das Projekt liegt bei der Gemeinde, die Kosten trägt die Stiftung Campus Sursee.

Am 19. und 20. Juli finden im Bereich Seeallee bis Besucherzentrum Vogelwarte umfangreiche Baumfällarbeiten statt, schreibt die Stadt Sempach. Diese seien nötig, weil mehrere Bäume wegen der lang anhaltenden Hochwassersituation letzten Sommer abgestorben seien. Zudem habe sich die Krankheit Eschenwelke ausgebreitet und ebenfalls mehrere Bäume zum Absterben gebracht.

Die Stadt Sempach sowie die zuständigen Stellen des Kantons Luzern beurteilten die Situation gemeinsam und legten nötige Massnahmen und Fällungen fest. Für einige Bäume ist eine Schlagbewilligung des Kantons nötig, diese liege nun vor. Die Arbeiten werden durch den Forstbetrieb der Korporation Sursee durchgeführt und sind witterungsabhängig. Im Herbst 2022 werden insgesamt 23 neue Bäume im Bereich Seeallee/Seevotei gepflanzt.

Sempachersee Tourismus hat in Zusammenarbeit mit dem Lehner Versand die Entdeckerpass-App lanciert. Diese kann seit Anfang Juli kostenlos im App Store oder auf Google Play heruntergeladen werden. Wer sich registriert, erhält Zugang zu verschiedenen Gutscheinen sowie der Stempelkarte. Weitere Infos dazu gibt es unter www.sempachersee-tourismus.ch.

In Wolhusen-Markt gibt es seit vergangener Woche eine neue Aldi-Filiale. Das Gebäude wurde zweigeschossig errichtet. Während sich im Erdgeschoss 74 mehrheitlich gedeckte Parkplätze für die Kundschaft befinden, erstreckt sich die eigent­liche Filiale mit ihrer rund 1000Quadratmeter Verkaufsfläche im Obergeschoss. Das Gebäudedach wird laut Aldi zeitnah mit einer Fotovoltaikanlage ausgerüstet. Filialleiter ist Thomas Vettermann, er wird von einem zehnköpfigen Team unterstützt.

Der Spatenstich für den Baustart zur Sanierung des Schulhauses Schloss 1 ist kürzlich ­erfolgt, wie die Stadt Willisau mitteilt. Während der gesamten Bauzeit sei mit gesteigertem Verkehr sowie Verkehrsbehinderungen auf der Schlosstrasse sowie dem Parkplatz Schloss zu rechnen.

Die Sanierung habe den Erhalt der Funktionstauglichkeit sowie zeitgemässe Schulräume durch eine verbesserte Akustik und Beleuchtung zum Ziel. Auch sollen behindertengerechte Funktionsräume geschaffen und an die Unterrichtszimmer erschlossen werden. Eine weitere Sanierungsmassnahme ist die Umsetzung von Brandschutzvorschriften. Die betroffenen Klassen werden an anderen Schulstandorten unterrichtet. Das renovierte Schulhaus kann auf das Schuljahr 2023/24 wieder bezogen werden.

Lidl Schweiz und die Alpine Air Ambulance führen gemeinsam die Sensibilisierungskampagne «Wir retten Leben» durch. ­Diese will die Bevölkerung dazu aufrufen, im Notfall zu handeln und etwa bei Herz-Kreislauf-Stillständen mittels Wiederbelebungsmassnahmen zur Lebensretterin oder zum Lebensretter zu werden. Am kommenden Samstag wird von 9 bis 16Uhr vor der Lidl-Filiale in Willisau auf das Thema aufmerksam gemacht.

Vor Ort gibt es verschiedene Attraktionen wie einen Flugsimulator oder eine Hüpfburg für Kinder. Zudem informieren lokale Rettungskräfte und in ­Filialnähe wird ein Rettungs­helikopter der Alpine Air stationiert, der dann von dort aus zu Einsätzen startet.