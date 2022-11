Kurz-news Weihnachtsmarkt, Spende und Sennenchilbi: Das sind die Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 82 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel.

Die beiden Gesellschaften RegioFair Zentralschweiz und Biokäserei Burgrain werden per 1. Januar in die Agrovision Burgrain AG zusammengeführt (wir berichteten). Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung auf dem Burgrain übernimmt Jürg Emmenegger aus Malters die Position des Geschäftsführers und Andreas Schweinfest aus Madiswil wird gemäss Mitteilung neuer Leiter Einkauf, Produktion und Logistik.

Nachdem im Mai eine Petition mit 312 Unterschriften zu den «unzumutbaren Emissionen durch die Firma Misapor» eingereicht wurde, nimmt das Unternehmen jetzt in einer Mitteilung Stellung. Erste Massnahmen seien bereits umgesetzt: «In der kurzen Frist konnte bereits eine Senkung der Emissionen festgestellt werden.» Nun soll die Kommunikation mit der Bevölkerung verbessert werden – etwa mit regelmässigen Informationsveranstaltungen. Die erste findet am 11. Januar 2023 um 19 Uhr im Pfarrei- und Gemeindezentrum Arche statt.

Bei der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom vergangenen Montag haben die anwesenden Stimmberechtigten der Gesamtrevision der Ortsplanung zugestimmt. Bei 69 Ja-Stimmen gab es eine Enthaltung und eine Gegenstimme.

Im Wasserschloss Wyher findet vom Freitag bis am Sonntag ein Advents- und Weihnachtsmarkt statt. Über 65 Aussteller werden während drei Tagen bis 20 Uhr vor Ort sein. Der Markt öffnet am Freitag um 14 Uhr und am Wochenende um 10 Uhr. Für die Kinder gibt es am Samstag und Sonntag verschiedene Unterhaltungsangebote: Um 16.30 Uhr findet im Schlosshof eine Feuershow statt, am Sonntag kommt der Samichlaus zwischen 13 und 17 Uhr vorbei. Im Schlossgarten können die Kinder Zinnengel giessen. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Franken, für Kinder ab der 1. Klasse drei Franken, Jüngere können gratis rein.

Im Sommer hat die Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) von der Gemeinde Hochdorf den Zuschlag für die Entwicklung eines Wärmeverbundes erhalten. Über das geplante Vorhaben wird nun heute Mittwochabend an einem Infoanlass orientiert (19.30 Uhr, Kulturzentrum Braui). Geplant ist, an den Wärmeverbund rund 150 Häuser anzuschliessen, teilt EBL auf Anfrage mit. Geheizt werden soll mit erneuerbarer Energie, im Vordergrund stehe Holz. Es werde aber auch abgeklärt, ob die Nutzung von Abwärme oder von Wasser aus dem Baldeggersee möglich ist. Die Inbetriebnahme des Verbunds ist auf Ende 2025 geplant. EBL betreibt aktuell schweizweit rund 50 Wärmeverbünde.

Die Egli-Mühlen AG wurde mit dem diesjährigen Schweizer Solarpreis ausgezeichnet. Grund dafür ist eine «beispielhafte» Photovoltaik-Fassadennutzung, wie die Preisverleiher schreiben. An den zwei 60 Meter hohen Türmen am Bahngleis in Nebikon wurde eine Solaranlage mit einer Gesamtleistung von 696 kW montiert. Damit werden 12 Prozent des Energiebedarfs des Futtermühlebetriebs mit Solarstrom gedeckt.

Am Donnerstag, 24. November, lädt die Gemeinde Nottwil zur Gemeindeversammlung im Zentrum Sagi ein. Thema wird die Erhöhung der Feuerwehr-Ersatzabgabe, der Aufgaben- und Finanzplan 2023-2026 sowie das Budget 2023 inklusive Festsetzung des Steuerfusses sein. Jeder Haushalt erhält eine Kurzbotschaft. Die detaillierte Botschaft kann auf der Gemeindeverwaltung oder auf www.nottwil.ch bezogen werden.

Am vergangenen Samstag hat der Nationalturnverband Luzern, Ob- und Nidwalden seine 89. Generalversammlung in Ruswil abgehalten. Steve Anderhub wurde zum neusten Ehrenmitglied erkoren. Die Festorte 2023 sind: Eschenbach (24. Juni Jugendnationalturntag und 25. Juni Jugendsägemehlringertag) sowie Ruswil (19. August kantonaler Nationalturntag).

Martin Bachmann wird neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung des Wohn- und Pflegezentrums Schüpfheim (WPZ). Der amtierende Stellvertreter des Vorsitzenden tritt damit per 1. Dezember die Nachfolge von Bernhard Twerenbold an, der das WPZ aus persönlichen Gründen verlässt.

Der Verein (H)Auszeit bietet Müttern und Vätern, die dringend eine Pause benötigen, eine Möglichkeit, Energie für den Familienalltag zu tanken. Der Coop-Regionalrat Zentralschweiz-Zürich hat nun entschieden, das Projekt mit 5000 Franken zu unterstützen. «Die Familie ist für Coop ein zentraler Wert», begründet Stefan Baumann, Mitglied des Ausschusses des Coop Regionalrats. Die Initiantin, Sévérine Bächtold Sidler, freut sich über die Unterstützung: «Der Beitrag von Coop ist sehr wichtig für uns.»

Die Surseer Eishockeyvereine haben am vergangenen Samstag einen Teddy-Bear-Toss durchgeführt. Dabei warfen die Zuschauer des Surseer Derbys zwischen den Indianas und den Penguins Plüschtiere auf das Eis. Diese werden anschliessend für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Ziel war es, 5000 Plüschtiere zu sammeln. Zusammengekommen sind schliesslich 5553. Neben Politikern haben auch Mundartmusiker Kunz und Eishockey-Experte Jann Billeter mit Promotion-Videos zum Erfolg beigetragen, schreiben die Verantwortlichen.

Stefan Scheibler wird neuer Schulleiter des Schulhauses Alt St. Georg, wie die Bildungskommission mitteilt. Der 34-Jährige wohnt in Kottwil und arbeitet seit August 2020 als Klassenlehrperson an den Stadtschulen Sursee. Seit August 2022 hat er offiziell die Stellvertretung der Schulleitung Alt St. Georg inne. Nun übernimmt er die Leitung von René Glanzmann, der aktuell zwei Schulhäuser leitet (Alt St. Georg und Georgette) und sich ab dem kommenden Schuljahr auf die Leitung des Schulhauses Georgette konzentrieren will.

Vom 11. bis 15. November findet in Weggis die Sennenchilbi statt. Der motorisierte Verkehr und das Parkplatzangebot im Dorfzentrum werden während der Festivitäten stark eingeschränkt sein, teilt die Gemeinde mit. Am Sonntag findet der grosse Festumzug mit über 500 Teilnehmenden statt. Dadurch ist der erweiterte Dorfkern von 10 bis 17 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der öffentliche Verkehr bedient von 12 bis 17 Uhr keine Bushaltestellen im Dorf. Der Bus wird in dieser Zeit über die Umfahrungsstrasse umgeleitet. Die Haltestellen Zopf, Rigibahn (unterer Parkplatz) und Acher/Laugneri werden als temporäre Haltestellen bedient.

Angesichts einer möglichen Strommangellage hat der Stadtrat Massnahmen und Szenarien vorbereitet, wie die lokalen Grossverbraucher sparen können und was geschieht, wenn periodische Netzabschaltungen nötig würden. Unter der Leitung von Stadtammann Daniel Bammert wurde ausserdem eine Taskforce benannt. Die Weihnachtsbeleuchtung soll trotz drohender Mangellage leuchten, weil dadurch sogar weniger Energie verbraucht werde, als wenn die normalen Strassenleuchten brennen.

Seit der Fusion zwischen Gettnau und Willisau stehen die ehemaligen Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung Gettnau leer. Nun hat der Stadtrat entschieden, die Liegenschaft an eine Wohnbaugenossenschaft per 1. Januar 2023 zu verkaufen. Die heute bestehenden Mietverhältnisse werden weitergeführt.