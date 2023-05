Kanton Luzern Agrarmuseum Burgrain gewinnt Meyvaert-Preis Das Europäische Museumsforum zeichnet das Schweizerische Agrarmuseum Burgrain in Alberswil für dessen Nachhaltigkeit aus.

Das Schweizerische Agrarmuseum Burgrain in Alberswil wurde im Rahmen der Jahreskonferenz des Europäischen Museumsforums (EMF) mit dem Meyvaert-Museumspreis für ökologische Nachhaltigkeit geehrt. Das teilte das Museum am Sonntag mit. Der Preis sei nicht nur eine Würdigung der bisherigen Arbeit, sondern auch Ansporn, die Qualität des Museums hochzuhalten und das Angebot weiterzuentwickeln.

Das Team des Agrarmuseums Burgrain freut sich über die Auszeichnung. Bild: EMF / David del Val

Im Agrarmuseum würden Besucherinnen und Besucher «durch eine Vielzahl unterhaltsamer, praktischer Lernaktivitäten, die den Weg der Lebensmittel vom Bauernhof bis auf den Tisch beleuchten, mit ihrer lokalen Gemeinschaft in Kontakt gebracht», so die Jury. Sie lobt zudem das «aussergewöhnliche Engagement für die Reflexion und Thematisierung von Fragen der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit».

Die Preisverleihung fand am 6. Mai 2023 im Historischen Museum in Barcelona statt. Der Meyvaert-Museumspreis wird jährlich einem Museum verliehen, das sich in seinen Ausstellungen, seiner Sammlung und seinen öffentlichen Programmen in aussergewöhnlicher Weise Fragen der Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein widmet. Er ist ein Spezialpreis innerhalb des Wettbewerbs um den prestigeträchtigen Europäischen Museumspreis «European Museum of the Year Award».

Das Schweizerische Agrarmuseum Burgrain in Alberswil wurde mit ihrer Hauptausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» für den Europäischen Museumspreis nominiert. Die nominierte Ausstellung behandelt das Verhältnis von Landwirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. (dvm)