Landauf, landab Brechende Bretter und schlammiger Schlamassel – diese Gefahren birgt der Vitaparcours Unsere Redaktorin versuchte sich während des Lockdowns an verschiedenen Vitaparcours-Strecken. Dort erlebt man mehr als auf dem Laufband im Fitnesscenter. Fabienne Mühlemann

Bepackt mit Turnschuhen und Wasserflasche, watschle ich halbherzig motiviert ins nächstgelegene Fitnesscenter. Eigentlich ist es doch viel zu schade, bei Sonnenschein drinnen aufs Laufband zu steigen. Doch welche Alternativen habe ich? Biken? Ich habe kein geeignetes Fahrrad. Ein Work-out im Park? Dann schauen ja alle zu. Gar keinen Sport treiben? Das lässt mein Gewissen wiederum nicht zu.

Joggen wäre eine Möglichkeit. Doch ganz ehrlich, wer tut das schon gerne? In der Stadt macht dies erst recht keinen Spass. Am See entlang rennen und alle Touristen umkurven? Nein danke. Und will ich in den Bireggwald zum Vitaparcours, muss ich erst mal den unsäglichen «Stotz döruuf», bis ich völlig ausser Puste den Start erreiche.

Ein Posten beim Vitaparcours. Symbolbild: Remo Nägeli

Doch Stopp: Es gab eine Zeit, in der ich gerne die Aussenturnschuhe schnürte. Zu Beginn des Corona-Lockdowns – damals noch unwissend, wie lange Homeoffice und Co. wirklich dauern würden – war ich höchst motiviert, mein Fitnesslevel zu halten. Ich steuerte wöchentlich einen anderen Vitaparcours an. Ob Willisau, Grosswangen, Schötz oder Sursee – alle hatten ihren Charme.

Das waren jeweils abenteuerliche Ausflüge. Durch meinen elanvollen Absprung beim Froschhüpfen brach einmal ein Brett bei einer Übung «abenand». Bei schlammigem Untergrund gab es schon einen Abflug in den braunen Matsch. Oder einmal verfolgte mich ein Mückenschwarm, sodass ich – wild um mich schlagend – zu einem ungewollten Sprint ansetzen musste.

Zurück auf dem Laufband. Solche Gefahren lauern hier nicht. Dafür kann das Surren der Sportgeräte nicht mit dem Vogelgezwitscher in der Natur mithalten. Und eine belohnende Aussicht nach einem langen Run gibt es auch nicht. Vielleicht lohnt es sich doch wieder einmal, die verstaubten Aussenturnschuhe hervorzukramen.