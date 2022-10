Landauf, Landab Die Geschichte und ihr Einfluss auf Gleichstellungsfragen Kolumnistin Nadja Wenger über die Stellung der Frau in der Gesellschaft – früher und heute. Nadja Wenger Drucken Teilen

Flaniert man durch die idyllische Altstadt Sursees, lässt wenig vermuten, dass sie vor nicht allzu langer Zeit auch Schauplatz eines dunklen Kapitels der europäischen Geschichte war. Ab dem 16. Jahrhundert erlangte die Surestadt Bekanntheit als Hochburg der Hexenverfolgung. Im Rathaus, einem der Wahrzeichen der Kleinstadt, fanden damals die Prozesse und Urteilsverkündung gegen die angeklagten Hexen statt. 59 Frauen und 1 Mann wurden zunächst gefoltert und dann in der Münchrüti, ironischerweise heutiger Standort der Frischfleisch AG, hingerichtet. Mit den Hexenverfolgungen wurden Erklärungen für jegliches Übel gesucht: Seuchen, Missernten oder Totgeburten. Vor allem Frauen wurden Ziel dieser Verfolgungen und waren willkommene Sündenböcke in schweren Zeiten. Sie wurden Opfer der damaligen sozialen, religiösen und wirtschaftlichen Umstände.

Die schwächere Stellung der Frau in der Gesellschaft ist Resultat jahrhundertelanger Benachteiligung und ist auch in der heutigen Gesellschaft noch präsent. Die Gleichstellung ist erst seit 40 Jahren in der Schweizer Verfassung verankert, vollkommen umgesetzt ist sie aber noch nicht. Die letzte Abstimmung zur AHV-Vorlage zeigt, wie tief der Graben zwischen Mann und Frau in gewissen Bereichen noch immer ist. Niedrige Löhne, Teilzeitarbeit und Mutterschaft benachteiligen Frauen auch nach der Pensionierung.

Um zu verstehen, warum viele Frauen sich mit einem höheren Rentenalter schwertun, muss man in die Vergangenheit blicken. Was heute für viele selbstverständlich ist, galt vor allem für die ältere, berufstätige Frauengeneration noch nicht. Erst 1988 trat beispielsweise das neue Eherecht in Kraft, welches es den Frauen überhaupt ermöglichte, ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes Verträge zu unterschreiben und einen Job anzunehmen. Auch hatten die heute 60-Jährigen kein Anrecht auf bezahlten Mutterschutz. Die Mutterschaftsversicherung trat auf Bundesebene erst 2005 in Kraft. Der Ärger der Frauen über gleiches Rentenalter muss also von einem geschichtlichen Hintergrund aus verstanden werden.