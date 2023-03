Landauf, landab Gefangen im Stau Der Alltag unserer Kolumnistin wurde auf der Autobahn stark verlangsamt. Das hat auch seine Vorteile. Nadja Wenger Drucken Teilen

Stau zwischen Stans-Süd und Stans-Nord Richtung Luzern wegen eines Unfalls auf der Autobahn A2. Bild: René Meier (28. 10. 2022)

Kürzlich ist er mir mal wieder in die Quere gekommen. Natürlich taucht er immer dann urplötzlich auf, wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann: der Stau auf der Autobahn Richtung Luzern. Und es war ein grosser Stau. Wie es die Staupsychologie so will, ärgerte ich mich masslos. Zunächst über mich, weil ich mir vor der Abfahrt die Verkehrsmeldungen nicht angehört hatte. Danach über die anderen Autofahrerinnen und Autofahrer mit ihrem nervösen Gehupe und ihren erfolglosen Spurwechseln.

Auf die Einsicht, dass sich ärgern nichts nützt, stellte sich bei mir die Akzeptanzphase hinsichtlich meines Stillstands ein. Ich liess mich also in den Sitz zurückfallen, sagte meinen Termin ab und liess meine Gedanken schweifen. Ich fragte mich, was ein Stau eigentlich ist. Die einfache Erklärung: eine Ansammlung, bewirkt durch eine Behinderung des Fliessens, Strömens oder Ähnlichem.

Schnell merkte ich, dass so eine Verlangsamung des Alltags nicht immer nur negativ sein muss. Während ich in meinem stillstehenden Auto auf der A2 sass, nutzte ich die Zeit, um wieder einmal einem Hörbuch zu lauschen. Und ich freute mich mehr denn je über mein Schoggibrötli, das ich vorher noch beim Bäcker eingekauft hatte und mir nun die Wartezeit versüsste.

Nach endlosen Minuten löste sich der Stau auf und ich konnte mein normales Alltagstempo wieder aufnehmen. So, als ob nichts gewesen wäre. Obwohl mir die gezwungenermassen ruhigen Minuten gelegen kamen, war ich froh, dass ich nicht in einem Megastau festgesteckt hatte.

Da hatten andere schon weitaus mehr Pech. Jene Autofahrenden zwischen den chinesischen Städten Jining und Huai’an vor einigen Jahren zum Beispiel. Diese sassen nämlich gleich mehrere Wochen im Stau und kamen pro Tag nur wenige Meter voran.