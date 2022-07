Landauf, landab Ich glaube: «I be scho rächt» Glaube und Aberglaube liegen nah beieinander, auch bei Tieren. Das hat unser Reporter neulich beim Abendspaziergang im Wiggertal erkennen dürfen. Roger Rüegger Drucken Teilen

Das mit der Selbsteinschätzung ist so eine Sache. Bis am letzten Montag im Juni glaubte ich von mir wie einst Polo Hofer von sich: «I be doch e liebe Siech.» Eine Begegnung an diesem frühen Abend in einem Städtchen im Wiggertal liess mich aber kurzfristig zweifeln.

Auf dem Heimweg schlenderten mein Mädchen und ich auf der Vorderen Hauptgasse mit Ziel Motorradparkplatz beim Stadtausgang. Von weitem sahen wir ein Büsi bei einem Haus­eingang auf der rechten Gas­senseite. «Eine hübsche schwarze Katze», waren wir uns einig. Sympathisch war sie auch, weil sie unseren Weg nicht von links her kreuzte und daher auch kein Unheil bringen wird.

Wobei man uns nun nicht Aberglauben andichten sollte. Die Freude wich, als wir uns auf Höhe des Tiers befanden. Es legte die Ohren an, wölbte den Körper zu einem Buckel und fauchte in unsere Richtung. Guet Nacht am Sächsi!

Ausgerechnet wir, die einen feinen Draht zu Katzen haben, werden von einer angefeindet. Doch kein Grund zur Panik, wir analysierten die Situation und erkannten, dass das Wesen seinerseits uns als Unheilsbringende betrachtete, da wir uns ja von links näherten und ich schwarzes Leder trug.

Das junge Pärchen, welches uns just diesen Moment überholte, grüsste und amüsierte sich offensichtlich über uns. Die zwei in ihren hellen Sommeroutfits können gut lachen, dachte ich – und sah erst einen Augenblick später den schwarzen Dackel, den sie an der Leine führten. Erleichtert und in Gedanken an Polo, glaube ich: «I be scho rächt.»