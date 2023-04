Kolumne «Landauf, landab» Nichts als die Wahrheit Einen Freund bei dessen Frau verpfeifen? Kommt für unseren grundehrlichen Autor nicht infrage. Allerdings würde er niemals lügen – plötzlich sass er in der Falle. Roger Rüegger Drucken Teilen

Die letzten Ferien habe ich mit drei Freunden in den Südstaaten verbracht. Neben dem Besuch einiger Konzerte und dem Genuss einheimischer Küche legten wir mehrere Shopping-Stopps ein.

Einer der Gruppe, nennen wir ihn Timmie, hat einen Spleen. Er kehrt nie ohne neuen Koffer, Rucksack oder Tasche zurück. Dies zumindest wirft ihm seine Frau, hier Amy, vor. Sie ist vom Kaufrausch nicht angetan, weil die beiden durch Timms Reisehäufigkeit eine grössere Koffer-Sammlung besitzen.

Er schlug wieder zu und schnappte sich für 160 Dollar eine Tasche mit Tragriemen. «Ideal für den Laptop, muss ich haben», so sein Argument. Dass Amy davon nichts zu wissen braucht, war allen klar. «Wir sagen nichts», sagten wir. Die Krux: Keiner will Amy belügen – und sie würde fragen. Den ersten, den sie zu Gesicht bekommt.

Item. Bei der Heimfahrt im Zug rief Timmie plötzlich: «Hat jemand meine Tasche gesehen?» Der Gute liess das neue Teil auf dem Perron zurück.

Am selben Tag traf ich wie jeden Donnerstag Amy und weitere Freunde zum Feierabend-Apéro im Wiggertal. Timmie war noch nicht da, so fragte sie mich über den Tisch, sodass alle mithören konnten: «Wie waren die Ferien?» Obacht Falle! «Top», entgegnete ich und erwartete die eigentliche Frage: «Timmie hat sicher eine Tasche oder einen Koffer mit nach Hause gebracht, gell Roger?» Ich konnte ihrem Blick nicht ausweichen und wusste nicht, wie sitzen: «Er kommt mit leeren Händen», so meine korrekte Antwort, just in dem Moment, als Timmie eintrat. «Hab dich vermisst», begrüsste ich ihn. Was die anderen für einen Scherz hielten, war bitterer Ernst – und nichts als die Wahrheit.