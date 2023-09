Landkolumne Wenn beim Zuschlagen Glücksgefühle erwachen, hat man alles richtig gemacht Mit den Gefühlen ist das so eine Sache. Unser Autor schien seine verloren zu haben, auf dem «Grosibänkli» fand er sie wieder. Roger Rüegger Drucken Teilen

Was habe ich mich aufs Wochenende gefreut. Rauf aufs Motorrad, runter zum Flussbeizli, rein ins Schwätzchen mit Leuten, die cool drauf sind, dann frohgemut on the road den Dingen freien Lauf lassen. Das war der Plan.

Er drohte zu scheitern, als ich mich zu drei Jungs gesellte, die beim Feierabendbier lustiges und anderes Zeug redeten. Der Älteste zog wie aus dem Nichts über den neuen Gemeinderat her und der Kleinste hakte sofort ein. Bloss weg. Ich wendete mich ab und wollte mit dem Dritten, dem ohne Haare, plaudern.

Auf dem Bänkli überkamen unseren Autoren unerwartete Glücksgefühle. Bild: zvg

Ungefragt sprengte der Kleine unsere Unterhaltung und brüstete sich mit einer Heldentat aus der Schulzeit, als er dem heutigen Gemeinderat auf dem Pausenplatz eine Faust verpasst habe. Auf meine Frage, ob er sich heute im Griff habe, reagierte er gereizt. «Der hatte es verdient. Willst Du etwas sagen?», giftete er mich an.

Wollte ich und wärmte eine etwas jüngere Story auf. Jene, als ich in einem Testcenter dem Fahrzeugexperten von kleiner Statur nämlich NICHT ins Gesicht geschlagen habe, obwohl ihm dies zugestanden wäre. Weil: Er liess meine Maschine zweimal durch die Fahrzeugprüfung sausen, obwohl er sie im nachweislich selben einwandfreien Zustand zuvor immer abgenommen hatte. «Meine Emotionen hielt ich damals unter Kontrolle, das will ich sagen», klärte ich ihn auf und warf die Maschine an.

Auf der Fahrt sinnierte ich, ob womöglich etwas mit meinen Gefühle nicht stimmt oder ob ich sie damals tatsächlich kontrollierte – und falls ja, ob es richtig war. Bei der Käserei Bodenberg kaufte ich eine Glace. Ich entschied mich für Haselnuss, gegen Schoggi. Die Glace und der friedliche Moment beim «Grosibänkli» weckten unerwartet Glücksgefühle – und die Erkenntnis, dass ich beim nächsten Mal richtig zuschlage. Dann nehme ich Haselnuss und Schoggi.