Landwirtschaft Erdbeerernte ist vielversprechend – trotz verregnetem Frühling Auf den Luzerner Erdbeerfeldern werden jetzt fleissig die beliebten Früchte gepflückt. Die derzeitigen Bedingungen versprechen einen üppigen und süssen Ertrag.

Sie ist rot, süss und saftig und gilt als Königin der Beeren – die Erdbeere. Dabei gehört sie botanisch gesehen gar nicht zu den Beeren, sondern zu den Sammel(nuss)früchten. Doch das ist eigentlich nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass sie süss und aromatisch schmecken.

Für die Erdbeerernte in Gunzwil braucht es viele helfende Hände. Im Bild Gastarbeiter Petrica beim Beerenpflücken. Bild: Dominik Wunderli (Gunzwil, 5.6.2023)

Damit die Konsumentinnen und Konsumenten die beliebten Früchte geniessen können, braucht es derzeit viele fleissige Hände. Jetzt ist hierzulande die Haupterntezeit, die sich auf wenige Wochen beschränkt. Auf etwas über 22 Hektaren werden im Kanton Luzern Erdbeeren angebaut. Die Fläche schwankt von Jahr zu Jahr, die Zahlen werden jeweils für die Zentralschweizer Kantone zusammengefasst. «2022 waren es in der Zentralschweiz 400 Tonnen Erdbeeren, wobei der Hauptanteil aus den Kantonen Luzern und Zug stammt», sagt Aurelia Jud vom BBZN Hohenrain, die als Beraterin für Spezialkulturen, unter anderem den Beerenanbau, zuständig ist.

Erdbeeren mit Sonnenbrand

Gemäss Aurelia Jud startet die Erdbeerensaison gewöhnlich etwa Mitte Mai. Gegen Ende Juni nehmen die Mengen langsam, aber stetig ab. «Je nach Pflanzzeitpunkt, Sorte und Anbausystem kann bis in den September geerntet werden», sagt sie. Der regnerische Frühling hat den Erntebeginn um zirka ein bis zwei Wochen verzögert.

Die Gesundheit der Pflanzen sei bei nassem Wetter die grösste Herausforderung. Denn die Nässe begünstige Pilzerkrankungen und Fäulnis. Und jetzt, bei der starken Sonneneinstrahlung, gehe es den Erdbeeren ähnlich wie den Menschen. «Sie konnten sich aufgrund der nassen Witterung nicht an die Sonnenstrahlen gewöhnen und können daher Sonnenbrand bekommen», so Jud. Daher sei es zum Teil nötig, die Beeren durch eine Netzabdeckung zu schützen.

Beide Probleme kennt Antonia Müller aus Wauwil, die seit letztem Jahr in der Sandmatt ein kleines Erdbeerfeld zum Selberpflücken betreibt. Sie bezeichnet es als ihr Herzensprojekt . «In den letzten zwei Maiwochen haben wir gegen die Graufäule gekämpft und täglich 50 Liter faule Beeren aus dem Feld getragen», sagt sie. Mit Netzen schützt sie die Beeren nun vor zu starker Sonneneinstrahlung. «Unser Hauptproblem sind derzeit aber die Krähen, die sich über die Beeren hermachen», so Müller. Ein Vogelschreck bringe nun Abhilfe.

Sonnige Tage und kühle Nächte sind ideal

Der Präsident der Vereinigung Luzerner Beerenpflanzer, Patrick Galliker, verkauft seine Erdbeeren auch direkt ab Hof. Bild: Dominik Wunderli (Gunzwil, 5.6.2023)

Patrick Galliker aus Gunzwil, Präsident der Vereinigung Luzerner Beerenpflanzer, bestätigt ebenfalls, dass Fäulnis diesen Frühling bei den Erdbeerpflanzen Probleme machte. «Das hat sich aber schon wieder erledigt dank des schönen Wetters der letzten Tage, und so wie es aussieht, wird es eine sehr gute Ernte», sagt er. Galliker gehört mit seinem Betrieb und einer jährlichen Erntemenge von rund 50 Tonnen zu den grössten Erdbeerproduzenten im Kanton Luzern. Die derzeitigen Temperaturen seien ideal. «Die Tage sind nicht extrem heiss und die Nächte relativ kühl, das sind perfekte Bedingungen für das Aroma und die Süsse der Erdbeeren.»

Täglich braucht Galliker mehr Helferinnen und Helfer auf dem Erdbeerfeld. «Nächste Woche werden wir 30 Leute auf dem Betrieb sein, die jeweils vom Morgen früh bis am Mittag jeden Tag bis zu 2000 Kilogramm Erdbeeren ernten», sagt er. Ab dem Mittag sei es dann zu warm, die Beeren würden etwas weich. Würden sie in diesem Zustand gepflückt, seien sie danach weniger gut haltbar. Daher werde nur vormittags gepflückt.

Kunden schätzen Schweizer Erdbeeren

Der Landwirt liefert seine Erdbeeren hauptsächlich an die Migros, wo sie unter dem Label «Aus der Region. Für die Region» verkauft werden. «Wir sind in der glücklichen Lage, dass viele Kunden die Schweizer Erdbeeren schätzen. Der Absatz ist sehr gut», sagt Galliker. In der Haupterntezeit könne der Schweizer Markt zu 100 Prozent mit einheimischen Erdbeeren abgedeckt werden.

Die Erdbeeren von Patrick Galliker aus Gunzwil werden hauptsächlich in der Migros verkauft. Bild: Dominik Wunderli (Gunzwil, 5.6.2023)

Doch auch in den folgenden Sommermonaten bis in den Herbst werden Schweizer Beeren verkauft. Ab Mitte Juli sind es laut Galliker zunächst die Spätsorten und später die remontierenden Erdbeeren. Letztere bilden ihre Blüten im Gegensatz zu den Juniträgern zweimal fortlaufend bis in den Herbst aus.