Laufsport Teilnahmerekord am diesjährigen Swiss Trailrun Pilatus 343 Läuferinnen und Läufer erreichten die Drachenalp bei der Fräkmüntegg. Triumphieren konnte dabei ein Krienser.

Am diesjährigen Swiss Trailrun Pilatus herrschten angenehme Temperaturen. Bild: Gabriel Kaspar

Nach einer Pandemie-Pause meldet sich der Swiss Trailrun Pilatus zurück – und dies gleich mit einem Teilnehmerrekord. So liessen sich am Samstag bei prächtigem Sommerwetter 343 Läuferinnen und Läufer vor Ort blicken, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Durchgeführt wurde der Laufsport-Event zwischen Kriens und der Drachenalp bei der Fräkmüntegg bereits zum dritten Mal. Triumphieren konnten bei der diesjährigen Ausgabe der Krienser Stefan Lustenberger sowie Maja Hügli aus Gränichen.

Glücklich ist gemäss Mitteilung auch Projektleiter Marco Scherer: «Wir durften im Ziel unzählige, glückliche Gesichter empfangen. Die familiäre Atmosphäre am Pilatus wird von den Teilnehmenden sehr geschätzt.»

Folgen soll nun 24. Juni 2023 die vierte Ausgabe. Wer nicht derart lange warten möchte, kommt am Swiss Verticalrun Pilatus auf seine Kosten. Ab Sonntag, 12. Juni ist die Anmeldung geöffnet – starten wird der individuelle Run von Alpnachstad bis Pilatus Kulm ab Samstag, 25. Juni. Weitere Infos dazu gibt es auf www.swissverticalrun.ch. (lga)