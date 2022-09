Leben Wohnungsnot im Kanton Luzern: Leerwohnungsziffer ist unter 1-Prozent-Marke gefallen Erstmals seit 2015 ist die Leerwohnungsziffer im Kanton Luzern unter die 1-Prozent-Marke gefallen. Knapp 1900 Wohnungen standen am Stichtag, dem 1. Juni leer – insbesondere grosse Wohnungen sind rar.

Wohnraum ist im Kanton Luzern ein rares Gut: Erstmals seit 2015 ist die Leerwohnungsziffer unter die 1-Prozent-Marke gefallen. 1885 Wohnungen standen am Stichtag, dem 1. Juni 2022, leer. Das entspricht einer Leerwohnungsziffer von 0,91 Prozent – Einfamilienhäuser miteingerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der leerstehenden Wohnungen um 25 Prozent abgenommen, wie Lustat Statistik Luzern in einer Mitteilung schreibt. 90 Prozent der Leerwohnungen waren Miet- und 10 Prozent Kaufobjekte.

Leer stehende Wohnungen am 01. Juni 2022

Tabelle: Lustat Statistik Luzern

Am meisten leerstehenden Wohnraum gab es mit 1,74 Prozent bei den 1-Zimmer-Wohnungen. Am wenigsten Leerstände gab es demnach bei den Wohnungen mit sechs und mehr Zimmern, nämlich lediglich 0,29 Prozent. Im Vorjahresvergleich hat die Leerwohnungsziffer in allen Grössensegmenten abgenommen.

Besonders in urbanen Zentren ist der Wohnraum knapp

Wer auf Wohnungssuche ist, wird insbesondere in den Regionen Sursee/Sempachersee sowie im Agglomerationsgürtel rund um Luzern Schwierigkeiten haben – dort gibt es am wenigsten leerstehende Wohnungen. Anders sieht es in der Region Unteres Wiggertal aus, wo die Leerwohnungsziffer mit 1,8 Prozent am höchsten ist.

In der Stadt Luzern lag der Leerwohnungsanteil 2022 leicht unterhalb des kantonalen Mittels: 417 Wohnungen – 0,88 Prozent – der städtischen Wohnungen waren unbesetzt.

Formularpflicht bei Mietverträgen gilt weiterhin

Wer trotz Wohnungsmangel eine neue Wohnung findet, hat das Recht, den Mietzins des Vormieters zu erfahren. Vermieter sind ausserdem verpflichtet, allfällige Mietzinserhöhungen zu begründen. Liegt der Leerwohnungsbestand unter 1,5 Prozent, tritt diese Pflicht für Vermieter in Kraft. Bei der aktuellen Leerwohnungsziffer von 0,91 Prozent ergibt sich also keine Änderung gegenüber dem Vorjahr, wie der Kanton Luzern mitteilt. Das entsprechende Formular kann bei der Schlichtungsstelle Miete und Pacht heruntergeladen werden. Grund für die Formularpflicht ist eine Volksinitiative aus dem Jahr 2020, welche hauchdünn angenommen wurde. (pl)