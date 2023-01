Lebensqualität So schneidet die Zentralschweiz im neusten Städteranking ab Für das vergangene Jahr wurde eine neue Rangliste zur Lebensqualität in Schweizer Städten erstellt. Die Zentralschweizer Städte rangieren sowohl auf den vordersten als auch auf den hinteren Plätzen.

Die Schweizer Stadt mit der besten Lebensqualität heisst Zürich. Dies zumindest dann, wenn man dem neusten Städte-Ranking von Wüest Partner glaubt. Die Agentur hat gemäss PilatusToday im Jahr 2022 die Daten von 162 Städten und grossen Orten in ihre Untersuchung einfliessen lassen – vom Arbeitsmarkt über Erholung bis hin zum Wohnungsmarkt.

Blick auf die Stadt Zug, die im Schweizer Städteranking den zweiten Platz einnimmt. Bild: Maria Schmid

Zug und Luzern in den Top Ten

Die bestplatzierte Stadt der Zentralschweiz ist Zug. Sie schafft es im Ranking direkt hinter Zürich auf Platz 2. Der Hauptort des Kantons Zug wartet gemäss den Studienautoren mit vielen Erholungsmöglichkeiten, schöner stadtbauweise und vielen Arbeitsplätzen auf. Mit Luzern ist eine weitere Zentralschweizer Stadt in den Top 10 zu finden, und zwar auf Platz 7. Bei der Leuchtenstadt werden die Einkaufsmöglichkeiten, die Arbeitsplätze und das kulturelle Angebot geschätzt.

Quelle: Städte.Ranking 2022

Nur im Mittelfeld zu finden sind die Hauptorte der Kantone Schwyz und Nidwalden: Schwyz liegt auf Platz 64 und Stans auf Platz 69 – obwohl nur gut 8000 Menschen dort wohnen. Während die Erholung und die Einkaufsmöglichkeiten gelobt werden, gibt das Ranking der Mobilität und der Arbeitssituation an beiden Orten schlechte Noten.

Arth im Ranking das Zentralschweizer Schlusslicht

Ganz am Ende der Rangliste der Zentralschweiz befindet sich die Gemeinde Arth. Am anderen Ende des Zugersees scheint das Leben gemäss dem Ranking weniger attraktiv zu sein als in Zug. Bezüglich Einkaufsmöglichkeiten rangiert Arth schweizweit auf dem drittletzten Platz. Trotz schlechtem Abschneiden: Fast 40 Schweizer Städte sind im Ranking noch weiter hinten als die Schwyzer Gemeinde. (pal/PilatusToday)