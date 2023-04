Lesung/Diskussion Militanter Klimaschutz – wo führt das noch hin? Er provoziert gerne, der Autor und frühere Sprecher des Bistums Chur, Giuseppe Gracia. Auch mit seinem neusten Roman «Schwarzer Winter», in dem er eine süffige Geschichte über radikale Umweltschützer und eine junge Liebe erzählt. Am 4. April 2023 liest und diskutiert der St. Galler in Luzern.

Giuseppe Gracia liest am 4. April 2023 aus seinem neuen Buch «Schwarzer Winter» im Luzerner Buchhaus Stocker und diskutiert mit LZ-Chefredaktor Jérôme Martinu über die zunehmende Militanz der Klimaschutz-Bewegung. Bild Michel Canonica (St. Gallen, 1. 3. 2023)

Giuseppe Gracias neuer Roman «Schwarzer Winter» handelt von einer Gruppe junger Klimaterroristen, die sich gerade aufmacht, mit der Kalaschnikow in der Hand den Vizepräsidenten der Schweizerischen Nationalbank zu entführen. Tun werden sie ihm nichts; sie filmen ihn nur in einem Schlachthof, aufgehängt zwischen zwei Schweinehälften. Das ist die eine, politische, zunehmend auch brutale Seite der Geschichte. Die andere, das ist die Erinnerung an die ungleiche Liebe zwischen Arbeitersohn Antonio Sala und Julia Schwarz, der Tochter eines reichen Bauunternehmers, die in den Sog einer radikalen Gruppe gerät.

Extremismus und Terrorismus beschäftigen den früheren Churer Bischofssprecher und heutigen Kommunikationsberater und Schriftsteller seit langem. Für sein zehntes Buch hat sich Gracia Rat geholt bei Bettina Röhl, der Tochter der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Und er hat mit Vertretern der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion gesprochen.

Der St. Galler Giuseppe Gracia (56) setzt sich in seinem flott geschriebenen, unterhaltsamen Roman «Schwarzer Winter» übergeordnet mit dem Klimaschutzaktivismus auseinander, der zunehmend woke und militant agiert. Sind das notwendige Radikalitäten zum Schutz unserer Lebensgrundlage? Oder sind es einfach nur gesellschaftliche Verirrungen? Was bedeutet das für unser demokratisches System? Über diese und weitere Fragen diskutiert Gracia, nebst Lesung, am Dienstag, 4. April 2023 im Luzerner Buchhaus Stocker mit Jérôme Martinu, Chefredaktor der Luzerner Zeitung. (chm)