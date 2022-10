Stöckli Skis bestehen in Zukunft nur noch aus ausländischem Holz

Head, Atomic oder Stöckli. Eines haben diese Marken gemeinsam: Das Holz für ihre Skier beziehen sie bei der Firma Hess & Co. In Anbetracht der hohen Strompreise stellt die Firma jedoch nun den Betrieb ein. Was bedeutet dies nun für den Luzerner Skihersteller Stöckli?