Live Es knattert und brüllt wieder in Knutwil: Das Kräftemessen der Traktoren im Livestream Am Wochenende traf sich die internationale ‹Crème de la Crème› mit ihren Zugfahrzeugen, um die stärksten Maschinen unter sich auszumachen. In den aufgezeichneten Livestreams können Sie sich den Event nochmals anschauen.

14 Bilder 14 Bilder Tonnenschwere Anhänger werden in Knutwil gezogen. Bild: Eveline Beerkircher (Knutwil, 12. 8. 2023)

Beim Tractorpulling müssen die Traktoren einen schweren Anhänger an einem Stahlseil in einer bestimmten Zeit über eine vorgegebene Strecke ziehen. Die Sportart erfreut sich in den Vereinigten Staaten und Kanada grösster Beliebtheit und stösst seit ein paar Jahren auch in Europa auf zunehmendes Interesse.

Die Traktoren werden mit starken Diesel- oder Benzinmotoren ausgestattet, die über 2000 PS leisten. Die grossen Reifen, die schweren Federn und starken Bremsen dienen dazu, die Zugkraft möglichst effizient zu übertragen. Die Anhänger, welche von Traktoren gezogen werden, können mehrere Tonnen wiegen und mit Stahlplatten oder Ketten beschwert sein. Die Wettbewerbe werden in verschiedenen Klassen ausgetragen, die häufig nach Motorleistung der Traktoren unterteilt sind.

Tractorpulling ist ein spannender und actionreicher Motorsport, der bei Zuschauerinnen und Zuschauern aller Altersklassen beliebt ist, da die Rennen oft sehr knapp sind und die Fahrer ihr ganzes Können aufbieten müssen, um den Sieg zu erringen.

Nebst all der Euphorie wird auch immer wieder Kritik laut. Die Lautstärke, Umweltaspekte, die Belastung des Terrains, aber auch die Gefahr für die Fahrer, die hohen G-Kräften ausgesetzt sind, sind Argumente, welche die Gegner immer wieder ins Feld führen. Zudem kann das erhöhte Verkehrsaufkommen durch das Publikum ein grosses Problem für die Region darstellen.

Die Befürworter von Tractorpulling argumentieren, dass der Sport eine wichtige Tradition sei und die Landwirtschaft fördere. Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Tractorpulling ein sehr sicheres Hobby sei und die Sicherheitsvorkehrungen in den letzten Jahren stark verbessert worden seien.

Freitag (17.00–23.30 Uhr) Helferklasse

2,5 Tonnen Sport, 4/6 Zylinder (CHM)

3,5 Tonnen Sport (CHM)

4,5 Tonnen (CHM)

Kräftemesen der Traktoren: Freitag (17.00-23.30 Uhr) im Livestream Quelle: Knutwiler Powerdays

Samstag (9.00–12.00 Uhr) Garden 500/600 kg, Freie Klasse

Farmstock 6500 kg (Level 1) (CUP)

Kräftemessen der Traktoren: Samstag (9.00-12.00 Uhr) im Livestream Quelle: Knutwiler Powerdays

Samstag (13.00–22.00 Uhr) 2,5 Tonnen Sport

3,5 Tonnen Sport (Cup)

4,5 Tonnen Sport (Cup)

3,6 Tonnen Supersport (CHM)

Minis 950 kg (DM-Lauf)

2,5 Tonnen, Light Modified (Cup)

3,5 Tonnen, Limited Superstock (Cup)

Pro Stock (Cup)

Super Stock

4,2 Tonnen Modified (Showpull)

LKW Super Sport (Showpull)

Kräftemessen der Traktoren: Samstag (13.00-22.00 Uhr) im Livestream Quelle: Knutwiler Powerdays

Sonntag (8.30–12.00 Uhr) 6,5 Tonnen Farmstock, Level 1

Minis 950 kg (Showpull)

Heavy Modified

Kräftemessen der Traktoren: Sonntag (8.30-12.00 Uhr) im Livestream Quelle: Knutwiler Powerdays

Sonntag (13.00–16.00 Uhr) LKW (Cup)

3,6 Tonnen Supersport (Cup)

2,5 Tonnen Light Modified (Showpull)

3,5 Tonnen Limited Superstock (Showpull)

Pro Stock (Showpull)

Super Stock (Showpull)