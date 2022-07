Luftqualität Lüften, lüften, lüften: Luzerner Regierung will keine CO2-Messgeräte in Schulzimmern Im Zuge der Coronapandemie wurde die Luftqualität in Schulzimmern zum heiss diskutierten Thema. In Luzern wurden in ausgewählten Räumen CO 2 -Messgeräte installiert. Daraus resultierten hinreichende Handlungsempfehlungen, meint die Regierung.

An allen Luzerner Schulen sollen CO 2 -Messgeräte installiert werden. Das forderte die Eschenbacher GLP-Kantonsrätin Angelina Spörri im vergangenen September in einem Dringlichen Postulat. Weil der Kantonsrat die Dringlichkeit nicht erklärt hat, sind nun fast zehn Monate vergangen, bis die Antwort der Regierung vorliegt.

So viel vorweg: Die Luzerner Regierung beantragt, das Postulat abzulehnen. In ihrer Antwort geht sie auf das Thema ein, das im Zuge der Coronapandemie an Relevanz gewonnen hat. Seit hochansteckende Viren in der Luft herumschwirren, wird in der Schweiz über das Raumklima in den Schulzimmern diskutiert.

Seit August 2021 wird gemessen

Laut Antwort der Regierung wurden seit Beginn des Schuljahres 2021/22 im Rahmen eines Pilotbetriebs Messungen in 18 Luzerner Schulhäusern mit total 216 Schulzimmern durchgeführt. «Gemessen werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO 2 und volatile organische Komponenten», heisst es. «Die Auswertung an den Pilotschulen zeigt über die ganze Messdauer von August bis Mai eine gleichbleibende Tendenz.»

So sei die Luftqualität in 47 Prozent der Schulräume sehr gut. In 28 Prozent der Räume werde der kritische Grenzwert CO 2 ab und zu überschritten. In 25 Prozent der Schulräume ist die Luft schlecht, der kritische Wert wird häufig überschritten.

Eine Luftfilteranlage in einem Schulzimmer. Symbolbild: Keystone

Die Situation hat sich in der jüngeren Vergangenheit aber offenbar verbessert. So schreibt die Regierung: «Die Auswertung der letzten zwei Monate zeigt nun eine sehr erfreuliche und positive Entwicklung. 60 Prozent der Schulräume weisen eine sehr gute Luftqualität aus und nur noch bei 22 Prozent wird der kritische Wert häufig überschritten.»

Alle 20 Minuten Fenster öffnen

Der Kanton hat aus den Ergebnissen verschiedene Erkenntnisse und Empfehlungen abgeleitet. Sie lauten verkürzt: lüften, lüften und noch einmal lüften. So wird empfohlen, am Morgen vor der Stunde und nach dem Mittag «ausgiebig» zu lüften. Weiter sollen alle 20 Minuten sämtliche Fenster geöffnet werden. Auch in den Pausen sollen gleichzeitig Fenster und Türen im Zimmer und im Gang geöffnet werden.

Die Messungen hätten zudem ergeben, dass die Luftqualität in Räumen mit jüngeren Kindern eher besser sei als in jenen mit Jugendlichen. Und: «Im Singsaal oder im IT-Raum muss unbedingt mehrmals gelüftet werden, da in diesen Räumen der CO 2 -Wert schnell ansteigt.»

Um Lehrpersonen und Lernende zu sensibilisieren, hat der Kanton weitere Massnahmen ergriffen. So stehe den 5. und 6. Primarklassen die digitale Lerneinheit «Frische Luft für frische Köpfe» zur Verfügung. Weiter sind an Fenstern Kleber mit den Aufforderungen «Lüften» oder «Luft rein» angebracht worden. Auch ein «passender Bildschirmschoner» soll die Lehrpersonen an die Lüftungspause erinnern. Zudem stünde den Lehrpersonen «ein Tool zur Simulation der Luftqualität in den Schulzimmern» zur Verfügung, schreibt die Regierung.