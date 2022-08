Luthern Gemeinde ruft zum Wassersparen auf

Die ausbleibenden Niederschläge haben zu einer prekären Notlage der Wasserreserven in Luthern geführt, teilt die Gemeinde mit. Gemäss dem Wassermeister sind die Wasser­reserven im Reservoir der Gemeinde in einem «kritischen Zustand». Der Gemeinderat appelliert deshalb dringend an die Bevölkerung, Wasser nur noch für den Grundbedarf zu verwenden. Er rät etwa, zu duschen statt zu baden oder fliessendes Wasser beim Zähneputzen abzustellen. Folgende Tätigkeiten seien ganz zu unterlassen: Autowaschen, Rasenwässern, das Abspritzen von Plätzen und das Füllen von Swimmingpools.