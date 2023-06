Luzern Bald reichen schlechtere Noten, um zu einer Lehre mit Berufsmaturität zugelassen zu werden Der Luzerner Regierungsrat hat verschiedene Massnahmen beschlossen, um die Attraktivität der Berufsmaturität, der Fachmittelschule oder der Mittelschule mit Berufsabschluss zu erhöhen.

Der Luzerner Regierungsrat hat beschlossen, die Teilnahme an einem Berufsbildnerkurs ab Schuljahr 2023/2024 mit 250 Franken zu subventionieren - statt wie bisher mit 100 Franken. Dadurch soll den Lehrbetrieben sowie den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern für ihr Engagement Wertschätzung entgegengebracht werden, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt.

Weiter hat der Rat drei Verordnungen angepasst, wonach die bisherigen Verhaltensnoten in den Zeugnissen der kantonalen Berufsfach- und Berufsmaturitätsschulen und des Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrums durch ein Beurteilungsmodell mit Prädikaten ersetzt werden. Der Grund: Während der Lehrzeit sei eine differenzierte und ganzheitliche Kompetenzbeurteilung besonders wichtig. Auch selbstständiges Arbeiten, Soft Skills und eine ausgeprägte Sozialkompetenz gelten als berufliche Erfolgsfaktoren.

Ein dritter Entscheid betrifft Sekundarschülerinnen und -schüler, die sich für eine Lehre mit Berufsmaturität, eine Fachmittelschule oder eine Mittelschule mit Berufsabschluss entscheiden. Für sie gelten ab dem kommenden Schuljahr erleichterte Aufnahmebedingungen. Konkret bedeutet dies: Für eine prüfungsfreie Aufnahme an eine der genannten Schulen gelten neu tiefere Notenwerte. Wer diese nicht erreicht, kann jedoch weiterhin eine Aufnahmeprüfung absolvieren. Sie wird erstmals am 9. März 2024 ebenfalls angepasst durchgeführt. Mit diesen Massnahmen soll die Attraktivität der Bildungsgänge weiter gestärkt werden, heisst es in der Mitteilung. (tos)