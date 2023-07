Luzern Bund verlängert Vogelgrippe-Massnahmen bis Oktober Die Vogelgrippe bleibt auch im Sommer ein Thema. Deshalb verlängert der Bund die Massnahmen gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe.

Vogelgrippe: Luzern ist ein Beobachtungsgebiet. Bild: Carole Lauener

Aufgrund der Seuchenlage werden die Massnahmen zur Vorbeugung der Vogelgrippe bis am 15. Oktober verlängert, wie das zuständige Bundesamt mitteilt. Damit soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindert werden. Das Beobachtungsgebiet umfasse die gesamte Schweiz und gelte somit auch für den Kanton Luzern.

Das Virus zirkuliere weiterhin in der Schweiz, aber in mässiger Form. Im Kanton Luzern gibt es aktuell keine Brutgebiete, die ein Risiko für Geflügelhaltungen darstellen, schreibt das Gesundheitsdepartement in einer Mitteilung. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass Hausgeflügel auch im nächsten Winter vor einer Ansteckung mit dem Vogelgrippevirus geschützt werden müsse. (rem)