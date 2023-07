Luzern Chiara Peyer hört als Co-Präsidentin der Jungen Grünen auf – und zieht ohne Kandidatur ins Stadtluzerner Parlament Um sich auf die Arbeit als Luzerner Grossstadträtin konzentrieren zu können, hört Chiara Peyer als Co-Präsidentin der Jungen Grünen Kanton Luzern auf. Ihr Nachfolger wird Julian Gerber.

Chiara Peyer zieht im September ins Luzerner Stadtparlament ein. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. 2. 2023)

Im September wird Chiara Peyer ins Stadtluzerner Parlament einziehen, wo sie die Nachfolge von Johanna Küng antritt - dies, obwohl sie nicht für das Amt kandidiert hat, sondern nachnominiert worden ist. Um sich ganz auf die Arbeit im Parlament zu konzentrieren, hat sich Peyer entschieden, von ihrem Amt als Co-Präsidentin der Jungen Grünen Kanton Luzern zurückzutreten, wie ihre Partei mitteilt. Ersetzt wird sie durch den ehemaligen Co-Präsidenten Julian Gerber. Nebst Peyer wurde auch Billie Maude Schweizer verabschiedet, die eineinhalb Jahre lang im Vorstand tätig war. Neu in den Vorstand gewählt wurde Nadja Carver.

Das neue Präsidium der Jungen Grünen: Alina Wiget und Julian Gerber. Bild: PD

Nebst den personellen Wechseln lagen die Ständeratswahlen im Fokus der Vollversammlung. Die Jungen Grünen unterstützen die Kandidatur von Laura Spring, der Ständeratskandidatin der Grünen, heisst es in der Mitteilung. Daneben unterstütze man auch David Roth, den Kandidaten der SP. Dabei kritisieren die Jungen Grünen, dass die SP mit einem Mann in den Wahlkampf tritt: «Der Ständerat hat mit über 70 Prozent einen viel zu hohen Männeranteil. Nachdem die SP bereits vor vier Jahren mit David Roth angetreten ist, wäre es spätestens jetzt an der Zeit gewesen, eine Frau aufzustellen.» (tos)