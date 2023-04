Luzern Christian Auf der Maur wird neuer Kantonsarchäologe Christian Auf der Maur löst per 1. November Jürg Manser, der pensioniert wird, als Luzerner Kantonsarchäologe ab. Der 43-Jährige leitete in der Vergangenheit verschiedene Grabungsprojekte in der Deutschschweiz.

Christian Auf der Maur. Bild: PD

Luzern hat mit Christian Auf der Maur einen neuen Kantonsarchäologen. Der 43-Jährige tritt sein Amt am 1. November 2023 an und wird Nachfolger von Jürg Manser, der auf diesen Zeitpunkt pensioniert wird. Gewählt wurde Auf der Maur von Karin Pauleweit, Leiterin der Dienststelle Hochschulbildung und Kultur im Bildungs- und Kulturdepartement.

Auf der Maur studierte nach der Matura an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern in Lausanne gallo-römische Archäologie. Später doktorierte er an der Universität Zürich zu frühmittelalterlichen Siedlungen und Kirchen im Gebiet rund um den Sempachersee. Er leitete verschiedene Grabungsprojekte in der Deutschschweiz, arbeitete an Bauuntersuchungen oder archäologischen Unterwasserprojekten mit. Von 2015 bis 2022 war er zudem archäologischer Gutachter des Kantons Uri.

Der dreifache Vater wohnt in Luzern und ist seit 2021 Geschäftsleitungsmitglied und Teilhaber einer Dienstleistungsfirma im Bereich Archäologie und Denkmalpflege. (pl)