Luzern Christoph Wyniger wird neuer Prorektor der Kantonsschule Beromünster Christoph Wyniger wird neuer Prorektor an der Kantonsschule Beromünster. Er übernimmt per 1. November 2023 die Stelle von Guido Nauer, der auf Ende des Schuljahrs pensioniert wird.

Guido Nauer, aktueller Prorektor an der Kantonsschule Beromünster, wird per Ende Schuljahr pensioniert. Deshalb übernimmt Christoph Wyniger per 1. November das Amt als Prorektor. Wyniger ist im Kanton Solothurn aufgewachsen. Er studierte an der Universität Basel, bevor er 2016 das Lehrdiplom für Maturitätsschulen in Geschichte und Latein erwarb. 2017 promovierte Wyniger an der Universität Zürich.

Christoph Wyniger wird neuer Prorektor an der Kantonsschule Beromünster. Bild: Kanton Luzern

Seit 2010 arbeitet der 1980 geborene Wyniger als Lehrer für Latein und Geschichte an der Kantonsschule Beromünster. Wie es in einer Mitteilung heisst, engagierte er sich in dieser Zeit als Klassenlehrer, Fachvorstand, Mitglied der Steuergruppe, Qualitäts- und Betriebssicherheitsbeauftragter. Der neue Prorektor ist Vater eines Sohnes und wohnt mit seiner Partnerin in Luzern. (sfr)