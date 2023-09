Luzern Der Kanton sucht Partner für die Nationalen Aktionstage Behindertenrechte 2024 Im Herbst finden zwei Informationsanlässe für Interessierte statt. Die Aktionstage sollen die Bevölkerung für die Rechte von Menschen mit Behinderungen sensibilisieren.

Für die Nationalen Aktionstage Behindertenrechte 2024 sucht der Kanton Luzern Aktionspartnerinnen und -partner aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Behörden. Am 27. September (16.30 bis 17.30 Uhr) sowie am 17. Oktober (16 bis 17 Uhr) finden Informationsveranstaltungen für Interessierte statt. Die erste nur via Zoom, die zweite sowohl online als auch vor Ort im BBZB-Gebäude beim Bahnhof Luzern. Der Zugang zum Gebäude ist barrierefrei.

Das Anmeldeformular ist auf disg.lu.ch/veranstaltungen aufgeschaltet. Bei Fragen gibt Anthea Zahn via 041 288 43 46 oder anthea.zahn@lu.ch Auskunft. Die Aktionstage finden im kommenden Jahr vom 15. Mai bis 15. Juni unter dem Motto «Zukunft Inklusion» statt. (lf)