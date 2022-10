Luzern E-Bike und Fahrrad kollidieren frontal – beide Lenker im Spital Im Gebiet Hofacher in Ettiswil kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Beide Männer mussten ins Spital gebracht werden.

Am Dienstagmorgen um 6.45 fuhr fuhr ein 59-Jähriger mit dem E-Bike auf dem Radweg vom Ettiswil in Richtung Kottwil. Im Gebiet Hofacher kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Radfahrer. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung. Wieso es zur Kollision kam, ist unklar.

Beide Männer erlitten erhebliche Verletzungen. Der E-Bike-Fahrer musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Der Radfahrer wurde von der Ambulanz ins Spital gefahren. (sig)