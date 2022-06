Luzern Ein hitziges Wochenende steht bevor – so kühlen Sie sich klimafreundlich ab In Luzern wird es dieses Wochenende bis zu 34 Grad heiss. Temperaturen, an die wir uns immer mehr gewöhnen müssen. Wir zeigen auf, wie Sie der Hitze entkommen ohne das Klima zu belasten.

Romana Breed und Martin Büeler kühlen sich im Luzerner Seebecken ab. Bild: Pius Amrein (Luzern, 17. Juni 2022)

Schlangen vor der Badi, Schlangen vor der Gelateria: Wer am Fronleichnam-Wochenende auf der Suche nach Sonne ist, muss nicht bis ins Tessin reisen. In der Stadt Luzern wird es gemäss Meteo Schweiz bis zu 34 Grad heiss, die Bevölkerung zieht es ins kühle Nass.

Die Rotsee-Badi in Ebikon musste bereits vergangenes Wochenende ihre Eingangstüre zeitweise schliessen. Zu viele Menschen wollten sich abkühlen. Ähnlich war es im Stadtluzerner Seebad: Nur Inhaberinnen und Inhaber eines Saison-Abonnements durften rein.

Quelle: Tele 1

Hitzetage, wie wir sie aktuell erleben, werden künftig noch öfter vorkommen: Wenn sich das Klima weiterhin im gleichen Tempo erwärmt, wird es 2060 in Luzern so warm sein wie heute in Ascona im Tessin. Eine Studie des Beratungsbüros Wüest Partner prognostiziert zwölf zusätzliche Hitzetage pro Jahr – somit verdreifachen sich die jetzigen Werte bis in 40 Jahren.

Für diese Temperaturen sind Schweizer Wohnungen nicht gebaut worden: Ein Grossteil kühlt sich nicht richtig ab, wie die Studie weiter besagt. Da ist es verlockend, sich direkt eine Klimaanlage anzuschaffen. Bloss: Kühlen sie die Wohnung, heizen sie dem Klima ein. Die Anlagen sind für rund zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich, wie es die Internationale Energieagentur (IEA) bemisst. Ausserdem bergen sie die Gefahr, dass umweltschädliches Kältemittel in die Atmosphäre entweicht.

Wer also mit Strom kühlen will, tut das besser mit einem Ventilator. Abgesehen davon gibt es zahlreiche Alternativen, um sich klimafreundlicher abzukühlen. Wir haben einige für Sie herausgepickt:

«Reussböötle» von Gisikon bis ins Aargau

Um überfüllte Badis zu umgehen, bietet sich eine Reuss-Flussfahrt im Gummiboot an. Ab Gisikon-Root kann man sich bis nach Bremgarten im Kanton Aargau treiben lassen. Zahlreiche Anlegeplätze auf dem Weg laden zum Grillieren und Baden ein – bei Wassertemperaturen von 22 Grad durchaus eine Abkühlung. Aber Achtung: Schwimmwesten sind Pflicht und Sonnenschutz darf nicht vergessen werden.

Dem Schatten hinterher

Kühl ist es im Sommer auch im Wald, bei einem Spaziergang im Schatten, im Bireggwald beispielsweise. Wenn von hier aus doch das Wasser ruft, ist der Weg bis an den Vierwaldstättersee kurz. Am besten nimmt man es aber gemütlich, denn das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rät bei hitzigen Temperaturen von körperlicher Anstrengung ab. Achtung: Wer baden oder schwimmen geht, soll die überlebenswichtigen Regeln der SLRG beachten.

Abkühlung in den eigenen vier Wänden

Wenn See oder Wald gerade nicht ins Tagesprogramm passen, empfiehlt das BAG, sich mit kalten Tüchern auf Stirn und Nacken zu kühlen oder kalte Fuss- und Handbäder zu machen. Auch eine mit Wasser und etwas Pfefferminzöl gefüllte Sprühflasche kann erfrischend wirken.

Um nicht unnötig heisse Luft in das Zuhause zu lassen, soll nachts, frühmorgens oder spätabends gelüftet werden. Querlüften empfiehlt sich, damit die Luftfeuchtigkeit nach aussen gezogen wird. Tagsüber gilt es, die Fenster zu schliessen und die Sonne mit Vorhängen oder Fensterläden möglichst fernzuhalten.

Das sind die lebenswichtige Baderegeln der SLRG Baderegel 1: Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigen!

Baderegel 2: Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser! – Nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen.

Baderegel 3: Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der Körper braucht Anpassungszeit.

Baderegel 4: Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer springen! – Unbekanntes kann Gefahren bergen.

Baderegel 5: Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören nicht ins tiefe Wasser! – Sie bieten keine Sicherheit.

Baderegel 6: Lange Strecken nie alleine schwimmen! – Auch der besttrainierte Körper kann eine Schwäche erleiden.

Die Schweizerische Lebensrettergesellschaft SLRG hat auf ihrer Website noch vertiefte Informationen zu jeder der sechs Baderegeln.