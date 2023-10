Luzern Ex-Schwinger Werner Suppiger zeigt im Video, wie man sich korrekt die Brust abtastet Der ehemalige Luzerner Schwinger Werner Suppiger ist für das Luzerner Kantonsspital nochmals in die Hosen gestiegen und zeigt in einem Video, wie frau sich korrekt die Brust abtastet.

Werner Suppiger hat diesen Sommer am Innerschweizer Schwingfest eigentlich seine Zwilchhosen an den Nagel gehängt. Nun steigt er aber doch nochmals in die Hosen – um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. Der 34-jährige Wauwiler zeigt in einem Video des Luzerner Kantonsspitals (Luks), wie die Brust korrekt abgetastet wird, um Krebs erkennen zu können.

Werner Suppiger zeigt, wie man die eigene Brust richtig untersucht. Video: Luzerner Kantonsspital

Susanne Bucher, Co-Chefärztin der Frauenklinik Luzern und Leiterin des Brustzentrums des Luks, freut sich in einer Mitteilung über das ungewöhnliche Videoprojekt. «Dank der Zusammenarbeit mit Werner Suppiger ist es möglich, das Abtasten realitätsnah und barrierefrei an einer Männerbrust vorzuzeigen. Zudem können wir so darauf aufmerksam machen, dass Männer – wenn auch sehr selten – ebenfalls an Brustkrebs erkranken können.»

Regelmässige Selbstuntersuchung der Brust empfohlen

Die erfahrene Spezialistin betont: «Zusätzlich zur Brustkontrolle bei der jährlichen gynäkologischen Kontrolluntersuchung wird Frauen die regelmässige Selbstuntersuchung der Brust empfohlen, weil sie die Körperwahrnehmung verbessert und Veränderungen erkennen lässt. Vor den Wechseljahren ist der beste Zeitpunkt dafür jeweils eine Woche nach der letzten Menstruation, nach den Wechseljahren ist sie ebenfalls monatlich empfohlen.»

Auch der ehemalige Schwinger selbst kommt in der Mitteilung zu Wort: «Brustkrebs kann uns alle betreffen, Frau und Mann, Jung und Alt, Betroffene und Angehörige. Mit meinem Mitwirken im Video möchte ich die Öffentlichkeit für Brustkrebs sensibilisieren und insbesondere darauf aufmerksam machen, dass unter anderem auch die Selbstuntersuchung wichtig ist, um Anzeichen von einem Brustkrebs möglichst früh zu erkennen. So steige ich im Kampf gegen Brustkrebs nochmals in die Hose und zeige eigenhändig vor, wie frau die Brust richtig abtasten sollte.» (sfr)