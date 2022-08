Luzern Feuerverbot im Wald ist per sofort aufgehoben – der Kanton mahnt weiterhin zur Vorsicht Mehrere Wochen lang herrschte im Kanton Luzern wegen anhaltender Trockenheit ein Feuerverbot im Wald und in Waldnähe. Weil seit Donnerstag in weiten Teilen genügend Regen gefallen ist, wurde das Verbot per sofort aufgehoben. Dennoch: Die Gefahr ist noch nicht definitiv gebannt.

lm August wurde im Kanton Luzern sowie in anderen Zentralschweizer Kantonen aufgrund anhaltender Trockenheit ein Feuerverbot im Wald und in Waldnähe verhängt. Wie der Kanton Luzern am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung schreibt, ist das Feuerverbot per sofort aufgehoben. Der Grund: Seit Donnerstag fielen in weiten Teilen des Kantons Luzern 30 bis 40 Millimeter Regen. Einzig im nördlichen Kantonsteil sei die Regenmenge mit 10 bis 20 Millimeter geringer gewesen.

Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald hat in Absprache mit dem Feuerwehrinspektorat der Gebäudeversicherung Luzern und mit den Zentralschweizer Kantonen beschlossen, die Gefahrenstufe von «gross» auf «erheblich» zurückzustufen. Die Gefahr von Waldbränden sei noch nicht definitiv gebannt, sie habe sich aber merklich entschärft.

Der Kanton mahnt trotz Aufhebung des Feuerverbots zur Vorsicht – insbesondere im nördlichen Kantonsteil: Für tiefwurzelnde Bäume und für das Grundwasser ist noch keine Entspannung eingetroffen und bereits gefallenes Laub kann schnell wieder austrocknen, warnt der Kanton. Weiterhin sollen nur fest eingerichtete Feuerstellen benutzt werden – aufgrund des niederschlagsarmen Sommers seien die Waldböden nur oberflächlich befeuchtet. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass durch weggeworfene Raucherwaren, Funkenflug eines Grillfeuers oder Feuerwerkskörper Brände entstehen. (pl)