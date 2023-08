Luzern Führungswechsel bei der Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben Der Stiftungsrat der SSBL hat Walter Dellenbach zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Nadja Brunner wird Leiterin Arbeiten und nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung.

Walter Dellenbach. Bild: PD

Führungswechsel bei der Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben (SSBL). Walter Dellenbach, der seit Oktober 2019 als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Human Resources zur SSBL gehört, wird Vorsitzender der Geschäftsleitung. Das hat der Stiftungsrat entschieden, wie die SSBL mitteilt. Mit diesem neuen Amt löst er Pius Bernet ab, der von 2018 bis 2023 als Geschäftsführer vorstand. Dellenbach ist 53 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Nottwil.

Nadja Brunner. Bild: PD

Eine weitere Änderung betrifft Nadja Brunner, die Leiterin Arbeiten wird und neu auch Einsitz in die Geschäftsleitung nimmt. Im Herbst übernahm sie die Leitung «Arbeiten in Ateliers», nun übernimmt sie die Gesamtverantwortung des Bereichs Arbeiten. Sie ist 37 Jahre alt und wohnt in Ebikon. (rad)