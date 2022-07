Luzern Hausdurchsuchung in besetzter Liegenschaft – drei Personen vorübergehend festgenommen Das Gebäude an der Bruchstrasse, welches seit einem Monat besetzt wird, wurde von der Luzerner Polizei am frühen Donnerstagmorgen durchsucht. Dabei wurden drei Personen vorübergehend festgenommen.

Die besetzte Liegenschaft an der Bruchstrasse 64 wurde am frühen Donnerstagmorgen durchsucht. Bild: Nadia Schaerli

Wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, hat die Luzerner Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der besetzten Liegenschaft an der Bruchstrasse 64 in Luzern eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dies geschah, nachdem die Staatsanwaltschaft die Polizei beauftragt hatte zu klären, ob das Haus widerrechtlich bewohnt wird.

Dabei wurden drei Personen vorübergehend festgenommen. Gemäss Polizei werden sie identifiziert, zum Tatvorwurf befragt und anschliessend wieder entlassen. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Das Trottoir vor der Liegenschaft ist momentan abgesperrt. Bild: Luzerner Zeitung

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, sei die Räumung der Liegenschaft nicht Gegenstand der Untersuchung der Staatsanwaltschaft Luzern und des Auftrages der Luzerner Polizei.

Die Liegenschaft wird seit dem 21. Juni 2022 besetzt. Der Hauseigentümer hat Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch eingereicht und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen Unbekannt eingeleitet. Die Besetzer sind der Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, nicht nachgekommen. (sig)