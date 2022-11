Die «Einmal-darüber-schlafen-Initiative» sieht für Frauen ab dem dritten Schwangerschaftsmonat einen Tag Bedenkzeit für einen allfälligen Abbruch vor. Die «Lebensfähige-Babys-retten-Initiative» will Abbrüche nach dem dritten Monat verhindern. Ausnahme bei beiden Initiativen sind Fälle, in denen die schwangere Frau in eine akute, nicht anders abwendbare Lebensgefahr gebracht würde.