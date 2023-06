Luzern Kanton unterstützt junge Kulturschaffende mit einem Förderpreis Der Kanton Luzern verleiht erstmals den Nachwuchsförderpreis Kultur – ST.ART. Damit will er Absolvierende der Departemente Design & Kunst und Musik der Hochschule Luzern bei ihrem Einstieg in die professionelle künstlerische Tätigkeit unterstützen.

Gemeinsam mit den Departementen Design & Kunst und Musik der Hochschule Luzern (HSLU) zeichnet der Kanton Luzern am Ende des Frühlingssemesters 2023 erstmals herausragende Abschlussarbeiten von Bachelor- und Masterstudierenden aus. Mit dem Nachwuchsförderpreis Kultur – ST.ART werden schwerpunktmässig Kulturschaffende, die am Anfang ihrer Karriere stehen, gefördert. Sie sollen ihre Arbeiten und künstlerischen Tätigkeiten weiterführen und vertiefen können, wie die Staatskanzlei Luzern am Freitag mitteilt. Kanton und HSLU möchten mit dem Preis unter anderem der Abwanderung von Kulturschaffenden entgegenwirken und die Luzerner Kulturszene nachhaltig stärken.

Für den Nachwuchsförderpreis Kultur – ST.ART steht 2023 insgesamt eine Beitragssumme von 60’000 Franken zur Verfügung, die gleichmässig zwischen den beiden den Departementen Design & Kunst und Musik der HSLU aufgeteilt wird. Die Auszeichnungen sind jeweils mit 2'000 bis 5'000 Franken dotiert. Sie werden im Rahmen der Diplomfeiern der Departemente Design & Kunst und Musik der Hochschule Luzern überreicht, die am 1. Juli, respektive am 7. September stattfinden. (zim)