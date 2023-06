Luzern Kanton unterstützt zehn Athletinnen und Athleten im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2026 Der Kanton Luzern hat zehn Athletinnen und Athleten in das «Olympiateam Kanton Luzern 2026» berufen. Die Sportlerinnen und Sportler erhalten während der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina finanzielle und ideelle Unterstützung.

Das Olympiateam Kanton Luzern 2026: (vorne, von links) Andreas Haas, Ariane Burri, Livio Wenger, Selina Witschonke, Joel Lütolf; (hinten, von links) Cyril Fähndrich, Lara Stalder, Nadine Fähndrich, Gregor Deschwanden, Nadja Wenger. Bild: PD

Die Aufnahme in das «Olympiateam Kanton Luzern 2026» erfolgt unter bestimmten Kriterien, in Zusammenarbeit mit den nationalen Sportverbänden, Swiss Olympic, der Schweizer Sporthilfe sowie der Spitzensportförderung der Schweizer Armee. Eine Voraussetzung ist die reelle Chance, die Selektionskriterien für den Grossanlass zu erfüllen, heisst es in einer Medienmitteilung der Dienststelle Gesundheit und Sport.

In der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat der Kanton folgende Athletinnen und Athleten in das «Olympiateam Kanton Luzern 2026» aufgenommen:

Ariane Burri, Eschenbach, Snowboard Freestyle

Gregor Deschwanden, Horw, Skispringen

Cyril Fähndrich, Horw, Langlauf

Nadine Fähndrich, Horw, Langlauf

Andreas Haas, Menznau, Bob

Joel Lütolf, Sempach, Ski Alpin

Lara Stalder, Luzern, Eishockey

Livio Wenger, Schenkon, Eisschnelllauf

Nadja Wenger, Schenkon, Eisschnelllauf

Selina Witschonke, Sempach, Curling

Die zehn Athletinnen und Athleten werden mit Swisslos-Geldern finanziell unterstützt. «Ins Olympiateam aufgenommen und finanzielle Unterstützung erhalten nur Athletinnen und Athleten, die auf finanziellen Support angewiesen sind. Der Förderbeitrag ermöglicht es ihnen, unter professionelleren Bedingungen zu trainieren und sich noch stärker auf das Ziel Olympiaqualifikation zu fokussieren», wird Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, in der Mitteilung zitiert. Im Gegenzug stehen sie als Botschafterinnen und Botschafter für den Kanton Luzern zur Verfügung und nehmen unter anderem repräsentative Aufgaben wahr.