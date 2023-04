Luzern Luga-Gründer und Unternehmer Alfred N. Becker im Alter von 84 Jahren verstorben Der Luzerner Unternehmer Alfred N. Becker ist am Mittwoch verstorben. Der 84-Jährige war gelernter Banker, hatte seine eigene PR-Agentur und sass im Luzerner Kantonsrat. 1980 wurde auf seine Initiative hin die erste Luga durchgeführt.

Alfred N. Becker war VR-Präsident der Luga und der Messe Luzern AG. Vor 30 Jahren hat er die Luga gegründet. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. April 2009)

Alfred N. Becker starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Er ist unerwartet schnell an einer Krankheit erlegen, meldet das Portal lu-wahlen.ch am Wochenende. Präsident des Luga-Patronatskomitees und FDP-Ständerat Damian Müller bestätige die Meldung am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Alfred N. Becker hat in seinem Leben viel bewegt. Der 1938 geborene Luzerner war gelernter Banker und einer der ersten PR-Berater in den Sechziger Jahren. Er berichtete für mehrere Schweizer Tageszeitungen. Becker – oder ANB, wie er sich selber und seine Firma nannte – gehörte zu den führenden Figuren bei der 800-Jahr-Feier der Stadt Luzern 1978 und bei der Schacholympiade 1982.

Er präsidierte den Verkehrsverein – heute Luzern Tourismus – und war Mitglied der Kommission für Wirtschaftsförderung. Hinter den Kulissen zog er die Fäden für die Realisierung des KKL. Und er war Mitinitiant des Luzerner Medienausbildungszentrums (MAZ). Zudem politisierte er mehrere Jahre als Kantonsparlamentarier.

Sein Lebenswerk aber ist die Lumag, aus der die Messe Luzern AG hervorgegangen ist und die Gründung der Frühlingsmesse Luga. Im Jahr 1980 fand die Landwirtschafts- und Gewerbeausstellung auf der Allmend zum ersten Mal statt. Sie übertraf die Erwartungen von 50’000 Besuchern um ein Vielfaches. Insgesamt besuchten 79’000 Menschen die erste Messe. Mit 75 Jahren zog er sich auch dem operativen Geschäft zurück. (zfo)