Luzern Mehrere Vorfälle und Unfälle in der Nacht auf Samstag – Werte von bis zu zwei Promille gemessen Auf dem gesamten Kantonsgebiet wurden in der Nacht auf Samstag Vorfälle und Ruhestörungen gemeldet. Dazu musste die Polizei bei zwei Unfällen ausrücken. Eine Person musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Am späten Freitagnachmittag bildete sich auf der Autobahn A2 Richtung Süden im Tunnel Reussport eine Kolonne, woraufhin ein Autofahrer im Tunnel abbremsen musste. Dabei prallten mehrere nachfolgende Fahrzeuge ineinander. Am Unfall waren insgesamt vier Autos beteiligt, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Eine Person musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Am Samstag, kurz nach halb zwei Uhr morgens, waren zwei junge Frauen mit dem Auto in Emmenbrücke Richtung Lohrenkreuzung unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abkamen. Bei einer längeren Fahrt durchs Wiesland verursachten die beiden einen Landschaden, dessen Höhe noch unbekannt ist. Da zunächst unklar war, welche der Frauen das Fahrzeug gelenkt hatte, wurden beide festgenommen. Bei einer Alkoholkontrolle wurden bei ihnen Werte von 1,18 Promille und 1,54 Promille gemessen.

Auf dem ganzen Kantonsgebiet wurden in der Nacht auf Samstag diverse Vorfälle und Ruhestörungen gemeldet, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Es musste mehreren Autofahrerinnen und -fahrern die Weiterfahrt untersagt werden, weil diese angetrunken unterwegs waren. Der gemessene Höchstwert lag dabei bei 1,92 Promille. (mha)