Luzern Nach Geldübergabe festgenommen: Polizei erwischt Telefonbetrüger Ein Telefonbetrüger drängte sein Opfer dazu, Geld an eine unbekannte Person zu übergeben. Die Polizei konnte diese unmittelbar nach der Übergabe festnehmen.

Vergangene Woche rief ein Telefonbetrüger eine Person in einer Landgemeinde im Kanton Luzern an und drängte sie dazu, ihr Bankschliessfach zu leeren und den Inhalt einer anderen Person zu übergeben. Das Opfer informierte in der Folge die Luzerner Polizei, die den Abholer unmittelbar nach der Übergabe festgenommen konnte. Dabei handelte es sich um einen 37-jährigen Polen, welcher in der Zentralschweiz wohnhaft ist, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.

Zu derartigen Betrugsfällen kommt es immer wieder. In den meisten Fällen würden sich die Betrüger als Polizisten, Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft oder als Bankangestellte ausgeben, so die Polizei. Zudem wurden Personen mit Schockanrufen konfrontiert, in welchen ihnen mit erfundenen Unfällen von Angehörigen Angst gemacht wurde. (tos)